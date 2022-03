Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Οδησσός: Ξεκίνησε η επιχείρηση Νόστος 4

Η επιχείρηση έχει σκοπό την ασφαλή απομάκρυνση των Ελλήνων πολιτών και τη μεταφορά τους στη Μολδαβία.

Μετά την απόφαση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με στόχο να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι αγια την απομάκρυνση αμάχων, ξεκινά και στο σχέδιο Νόστος 4 του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πιο συγκερκριμένα, ξεκίνησε πριν από λίγο η επιχείρηση Νόστος 4 από την Οδησσό με κατεύθυνση τη γέφυρα Ζατόκα, στη συνέχεια το Μπέλγκοροντ και μετά τη Μολδαβία.

Η πορεία αυτή, θα ακολουθηθεί ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Πρόκειται για 25 άτομα, 9 εκ των οποίων ναυτικοί Ελληνόκτητου πλοίου, με τους 3 να είναι Έλληνες.

Η άφιξη των πολιτών στη Μολδαβία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, Εκεί θα τους περιμένει κλιμάκιο από την Πρεσβεία στο Βουκουρέστι. Την επιχείριση συντονίζει ο Γενικός Πρόξενος στην Οδησσό Δημήτρης Δόχτσης, ο οποίος αναμένεται μετά την επιχείρηση να επιστρέψει στην Οδησσό.

