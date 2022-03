Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: χιλιάδες έχουν επιστρέψει στη χώρα για να πολεμήσουν

Δεκάδες χιλιάδες είναι όσοι έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία για να πολεμήσουν υπερασπιζόμενοι την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας, ανέφερε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ δήλωσε σήμερα ότι 66.224 Ουκρανοί έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό στη χώρα τους για να πολεμήσουν ενάντια στη ρωσική εισβολή.

"Τόσοι άνδρες έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό μέχρι στιγμής για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους από τις ορδές. Πρόκειται για 12 επιπλέον μάχιμες ταξιαρχίες με κίνητρο! Ουκρανοί, είμαστε αήττητοι", τόνισε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Ρέζνικοφ.

Παράλληλα, ενώ εκκενώνονται περιοχές όπως η Μαριούπολη, μετά από κατάπαυση πυρός που θα ισχύσει για πέντε περίπου ώρες, οι Ουκρανοί, μοιράστηκαν στο Twitter ένα βίντεο στο οποίο αναφέρουν ότι κατέρριψαν ένα ρώσικο ελικόπτερο.

