ΝΔ: Συγκέντρωσε είδη πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της Ουκρανίας

Πλήθος αγαθών τα οποία μεταφέρθηκαν στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να αποσταλούν με ασφάλεια στην Ουκρανία.

Θερμή ήταν η ανταπόκριση των βουλευτών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, των τοπικών οργανώσεων, των μελών, πολιτών, επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων στο κάλεσμα που απεύθυνε το κόμμα για την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της Ουκρανίας σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Μέσα σε τρεις μόλις ημέρες συγκεντρώθηκε πλήθος αγαθών τα οποία μεταφέρθηκαν στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να αποσταλούν με ασφάλεια στην Ουκρανία και να διατεθούν στους κατοίκους που δοκιμάζονται εξ' αιτίας της ρωσικής εισβολής.

Παρόντες στην παράδοση των αγαθών που συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία ήταν ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Μπρατάκος, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρινάκης, ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Νίκος Ρωμανός και η Γραμματέας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού Πίστη Κρυσταλλίδου.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Ο πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας, η ωμή βία και ο ξεριζωμός άμαχων πολιτών μας καλεί να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Η Κυβέρνηση και ο πρόεδρός μας και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσαν με τις ενέργειές τους το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι υπέρμαχος της Δημοκρατίας, της διεθνούς νομιμότητας και της αλληλεγγύης.

Βρισκόμασταν πάντα και θα βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Ο εφοδιασμός της Ουκρανίας με στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. το αποδεικνύει.

Εμείς ως Νέα Δημοκρατία, αποφασίσαμε να συνδράμουμε τον ουκρανικό λαό συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ο οποίος επιτελεί ένα υπεράνθρωπο, αξιοθαύμαστο έργο. Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε. Αυτό είναι το αληθινό νόημα της αλληλεγγύης.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πέρα από κάθε προσδοκία και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά για την προσφορά τους».

