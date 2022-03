Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλία Πούτιν - Ερντογάν

Η Άγκυρα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συνομιλήσει αύριο Κυριακή με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με αντικείμενο συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, ο Καλίν διατύπωσε εκ νέου την προσφορά της Τουρκίας να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων της Ουκρανίας και Ρωσίας και κάλεσε σε άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Εκ νέου συμπλήρωσε ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους δεσμούς που διατηρεί ούτε με τη Μόσχα ούτε με το Κίεβο.

