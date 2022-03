Κοινωνία

Απαγωγή επιχειρηματία - Ντράφι: Στη ΓΑΔΑ τρεις ύποπτοι

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την προσαγωγή υπόπτων για την απαγωγή του επιχειρηματία.

Ραγδαίες φαίνεται να είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της απαγωγής του επιχειρηματία που απήχθη από το Ντράφι και αφέθηκε ελεύθερος πριν λίγες ώρες.

Πρόκειται για δύο άντρες 41 και 34 ετών και μίας γυναικας 39 ετών σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσαχθεί στη ΓΑΔΑ ως ύποπτοι για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση.

