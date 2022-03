Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία - Λαβρόφ για Ζελένσκι: οι οργισμένες δηλώσεις δεν εμπνέουν αισιοδοξία για τις συνομιλίες

Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφέρει πως "η Ρωσία είναι πολύ μεγάλη για να απομονωθεί και θα απαντήσει".

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι οργισμένες δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εμπνέουν αισιοδοξία για την τύχη των συνομιλιών, αναφορικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με τον Λαβρόφ, αλλά μόνο αν οι διαπραγματεύσεις είναι «ουσιαστικής σημασίας».

Ο Λαβρόφ τόνισε επίσης, ότι η Μόσχα ελέγχει πληροφορίες ότι οι ουκρανικές αρχές ενδέχεται να μην επιτρέψουν την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη της Μαριούπολης, μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων που συμφωνήθηκαν νωρίτερα.

Ρωσία: Η Δύση συμπεριφέρεται σαν «κακοποιός» και επιδίδεται σε «ληστεία» κατά της Μόσχας

Η Δύση συμπεριφέρεται σαν κακοποιός, ωστόσο η Ρωσία είναι πολύ μεγάλη για να απομονωθεί, καθώς ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Δύση επιδίδεται σε «ληστεία» κατά της Ρωσίας και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει.

Δεν διευκρίνισε το είδος της απάντησης, εντούτοις είπε ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με τα ρωσικά συμφέροντα.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη», είπε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από την Ευρώπη και την Αμερική ώστε αυτοί να απομονώσουν μια χώρα, και ακόμη περισσότερο μια χώρα τόσο μεγάλη όσο η Ρωσία. Υπάρχουν πολλές περισσότερες χώρες στον κόσμο».

Ο Ρώσος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι αν οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις σε εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας, τότε με αυτό το μέτρο θα έδιναν ένα μεγάλο τράνταγμα στις αγορές ενέργειας.

Παράλληλα υπερασπίστηκε την αναγκαία «στιβαρότητα» του νόμου που θέσπισε η Μόσχα για την καταστολή των «ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό για να αντιμετωπίσει έναν «πόλεμο πληροφοριών» που διεξάγεται σύμφωνα με το Κρεμλίνo εναντίον της Ρωσίας σε σχέση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Στο πλαίσιο του πολέμου πληροφοριών, ήταν απαραίτητο να εγκριθεί ένας νόμος του οποίου η σταθερότητα προσαρμόστηκε, κάτι που έγινε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, την επομένη της έναρξης ισχύος αυτού του νόμου που επιβάλει βαριές κυρώσεις, για διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας που κρίνει η Μόσχα ως αναληθή, σχετικά με τον ρωσικό στρατό.

