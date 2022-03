Εισβολή στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Όσοι μπορούν να πολεμήσουν να μείνουν

Κόσμος

Τι αναφέρει στο νέο του μήνυμα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ένα νέο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλεί τους αμάχους να φύγουν, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρει πως όσοι μπορούν να πολεμήσουν, να μείνουν πίσω.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι άμαχοι στη Μαριούπολη επιστρέφουν στην πολη, καθώς οι Ρώσοι σε πολλά σημεία, "έσπασαν" την εκεχειρία.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα μπορέσουμε να πούμε στους ανθρώπους μας να γυρίσουν πίσω. Γυρίστε πίσω από την Πολωνία, την Ρουμανία, την Σλοβακία και τις άλλες χώρες. Γυρίστε πίσω γιατί δεν υπάρχει πια απειλή».

Στο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Καταφέραμε να πετύχουμε μια συμφωνία για την παροχή βοήθειας στις πόλεις της Ουκρανίας που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση, τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα, για τη διάσωση παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων. Να παρέχουμε φάρμακα και τρόφιμα σε όσους μένουν εκεί σε αυτά τα μέρη.

Όσοι άνθρωποι επιθυμούν να φύγουν από αυτά τα μέρη θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν τώρα χρησιμοποιώντας τον ανθρωπιστικό διάδρομο, αλλά όσοι μπορούν να συνεχίσουν να πολεμούν να μείνουν.

Κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία θα λειτουργήσει, όσον αφορά τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μας με τη Ρωσία».

