Πέθανε ο Κωνσταντίνος Ζαμπάρας

Τα δυσάρεστα νέα έγιναν γνωστά μέσα από ανάρτηση στα social media.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην καλλιτεχνική κοινότητα η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Κωνσταντίνου Ζαμπάρα.

Τηυ δυσάσερτη είδηση έκανε γνωστή μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Facebook ο ηθοποιός και Πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: “Σήμερα έφυγε ακόμη ένας αγαπημένος φίλος, σεμνός ηθοποιός που τίμησε με τους ρόλους του το θέατρο μας, ένας άνθρωπος γεμάτος χιούμορ και καλοσύνη. Καλό ταξίδι Κωνσταντίνε μου…”

