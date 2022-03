Κόσμος

Ουκρανία: θρίλερ με τον θάνατο μέλους της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας, είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία

Οι Ρώσοι σφυρηλατούν για 10η ημέρα την Ουκρανία και εν μέσω πολέμου ένα θρίλερ έρχεται να ταράξει τα νερά.

Πιο συγκεκριμένα, μέλος της πρώτης διαπραγματευτικής ομάδας στην Ουκρανία στον πρώτο γύρο, στη Λευκορωσία, είναι νεκρό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο λόγος για τον Denis Kireev, ο οποίος σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων, Obozrevatel, είχε κατηγορηθεί ως ύποπτος για προδοσία και βρισκόταν υπό κράτηση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το όνομα του Kireev δεν ήταν στην επίσημη προεδρική λίστα που έδωσε το Κίεβο στην δημοσιότητα φια τις διαπραγματεύσεις, όμως έκανε την εμφάνισή του στο τραπέζι.

????????Il giornalista ucraino A. Shariy riferisce che



"Uno dei membri della delegazione ucraina inviati per i colloqui con la Russia *Denis Kireev* e stato 'giustiziato' nel centro di Kiev"



Il negoziatore al primo incontro di Gomel, Kireev, e stato ucciso. 1/2 pic.twitter.com/oAuCEnZ20j — Alessandro (@Alemikytotta) March 5, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μηταράκης στον ΑΝΤ1: η στήριξη των προσφύγων είναι μαραθώνιος

Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στην θάλασσα

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: η αποθήκη της φρίκης και το σχέδιο του δράστη (εικόνες)