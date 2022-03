Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία - Πούτιν: όλα οδεύουν βάσει σχεδίου

Ο ρώσος πρόεδρος, τόνισε ακόμη πως "μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα έκανε τις χώρες που θα την επέβαλαν, εμπόλεμες."

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα το μεσημέρι ότι όλα οδεύουν βάσει σχεδίου στην Ουκρανία και ότι ο ρωσικός στρατός θα εκπληρώσει τους στόχους του στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Συμπλήρωσε πως η Μόσχα θα θεωρήσει αντίπαλη οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, έναν ισχυρισμό του Κιέβου που το ΝΑΤΟ έχει απορρίψει.

«Θα θεωρήσουμε οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, ως συμμετοχή στην ένοπλη σύγκρουση οποιασδήποτε χώρας το έδαφος της οποίας, θα δημιουργούσε απειλή για τους στρατιώτες μας», είπε για μια πιθανή «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας».

Τόνισε επίσης ότι δεν σκοπεύει να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη Ρωσία.

Συνέχισε λέγοντας ότι η ρωσική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με εταιρείες μίσθωσης αεροσκαφών για την επίλυση πιθανών ζητημάτων που συνδέονται με τις κυρώσεις της Δύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, η κρατική αεροπορική αρχή της Ρωσίας συνέστησε στις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες με ξένο μισθωμένο αεροσκάφος να αναστείλουν τις πτήσεις επιβατών και φορτίου από τη Ρωσία στο εξωτερικό, από τις 6 Μαρτίου και από ξένες χώρες προς τη Ρωσία από τις 8 Μαρτίου, για να αποφευχθεί η πιθανή κατάσχεσή τους.

