Ουκρανία - Ερντογάν: H Άγκυρα θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Τι είπε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για τη στάση της Τουρκίας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ότι η Τουρκία θα συνεχίσει όλες τις προσπάθειές της για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία.

Η Τουρκία που είναι μία χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και έχει κοινά ναυτικά σύνορα με την Ουκρανία και τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες.

Η Άγκυρα έχει χαρακτηρίσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως απαράδεκτη ενέργεια και έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι αντίθετη στην επιβολή κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν δήλωσε νωρίτερα, ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα συνομιλήσει αύριο, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

