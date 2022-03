Κόσμος

Ουκρανία - Μαριούπολη: Πότε θα ξεκινήσει η απομάκρυνση των αμάχων

Τι δηλώνει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για την επιχείρηση απομάκρυνσης των αμάχων

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χαρακτήρισε σήμερα το μεσημέρι «σπαρακτική» την κατάσταση στη Μαριούπολη, όπου η απομάκρυνση των αμάχων κατοίκων διεκόπη, καλώντας τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους στην Ουκρανία, είτε υπάρχουν και λειτουργούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι είτε όχι.

«Κατανοούμε ότι οι επιχειρήσεις ασφαλούς διέλευσης από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα δεν θα ξεκινήσουν σήμερα. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα μέρη σχετικά με την ασφαλή διέλευση αμάχων από τις διάφορες πόλεις που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση", δήλωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) σε ένα δελτίο Τύπου.

«Οι σκηνές που εκτυλίσσονται σήμερα στη Μαριούπολη και σε άλλες πόλεις είναι αποκαρδιωτικές», πρόσθεσε η οργάνωση, η οποία έχει την έδρα της στη Γενεύη της Ελβετίας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου μια κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, για να επιτραπεί στους αμάχους από τη Μαριούπολη και την πόλη Βολνοβάχα, 60 χιλιόμετρα βόρεια, να φύγουν.

Ωστόσο, η απομάκρυνση των κατοίκων της Μαριούπολης, ενός στρατηγικού ουκρανικού λιμανιού που περικυκλώνεται από ρωσικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους, διεκόπη λόγω πολλαπλών ρωσικών παραβιάσεων της εκεχειρίας, κατήγγειλε το δημαρχείο της πόλης νωρίτερα.

Το Κίεβο υποστήριξε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί ανατολικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης, εμπόδιζαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων που συμφωνήθηκαν στον τελευταίο γύρο συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός.

«Ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός καθιστά αδύνατο το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την ασφαλή απομάκρυνση αμάχων και την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων», ανέφερε ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ είπε επίσης, ότι οι ρωσικοί ισχυρισμοί ότι η Ουκρανία παραβίαζε τις απομακρύνσεις αμάχων «είναι ψευδείς και αποτελούν παραπληροφόρηση για να δικαιολογήσουν τις εγκληματικές ενέργειες του ρωσικού στρατού».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κανείς δεν χρησιμοποίησε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους που δημιουργήθηκαν κοντά στις πόλεις Μαριούπολη και Βολνοβάκα της Ουκρανίας σήμερα και κατηγόρησε τους Ουκρανούς «εθνικιστές» ότι εμπόδισαν αμάχους να φύγουν, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σε δηλώσεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων, το υπουργείο είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δέχθηκαν πυρά μετά τη δημιουργία των ανθρωπιστικών διαδρόμων, κατά τη διάρκεια μιας μερικής κατάπαυσης του πυρός.

«Είτε λειτουργήσουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι είτε όχι τις επόμενες ημέρες, τα μέρη πρέπει να συνεχίσουν να προστατεύουν τους αμάχους και τις μη στρατιωτικές υποδομές σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τόσο για αυτούς που επιλέγουν να φύγουν όσο και για αυτούς που παραμένουν», είπε.

«Οι λεγόμενοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι ή άλλα μέτρα που στοχεύουν στην παροχή ανακούφισης σε άτομα που πλήττονται από τη σύγκρουση πρέπει να σχεδιάζονται καλά και να εφαρμόζονται κατά τη συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών», σημείωσε επίσης.

Ως ουδέτερος και αμερόληπτος ανθρωπιστικός διαμεσολαβητής, η ΔΕΕΣ δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει στη διευκόλυνση της ασφαλούς διέλευσης αμάχων «όταν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία και οι όροι της είναι αυστηρά ανθρωπιστικοί».

Η κατάληψη της Μαριούπολης, μιας πόλης περίπου 450.000 κατοίκων που βρίσκεται στην Θάλασσα του Αζόφ, θα αποτελέσει σημείο καμπής στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα επιτρέψει τη διασταύρωση μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων που προέρχονται από την προσαρτημένη Κριμαία, που έχουν ήδη καταλάβει τα βασικά λιμάνια του Μπερντιάνσκ και της Χερσώνας, και των αυτονομιστών και των ρωσικών στρατευμάτων στο Ντονμπάς.

