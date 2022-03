Αθλητικά

Τένις: Ο Φέντερερ θα επιστρέψει στην ενεργό δράση

Τι δήλωσε ο «αειθαλής» Ελβετός μετά το τρίτο χειρουργείο στο γόνατο του.

Ο Ρότζερ Φέντερερ ελπίζει πως σε λίγους μήνες θα μπορέσει να επιστρέψει στους αγώνες, μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής λόγω τραυματισμών.

Ο 40χρονος σταρ του παγκόσμιου τένις Φέντερερ είπε στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης την περασμένη εβδομάδα, ότι είναι πιθανό να επιστρέψει στους αγώνες μετά τα μέσα της χρονιάς, καθώς θέλει να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, μετά από τις πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο.

Μετά το τρίτο χειρουργείο στο γόνατο, ο «βασιλιάς» κάνει αργά βήματα με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, «Είχα μια πολύ καλή μαγνητική τομογραφία πριν λίγες εβδομάδες και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα», είπε ο βασιλιάς στο ελβετικό δίκτυο SRF και συμπλήρωσε.

«Το πλάνο για την επιστροφή στη δράση είναι προς το τέλος του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου».

Ο Φέντερερ, δηλαδή, όπως αναμενόταν, δεν θα αγωνιστεί στο Wimbledon και αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει στα γήπεδα μόλις συμπληρώσει τα 41 του χρόνια.

