Εισβολή στην Ουκρανία - ΟΗΕ: Εκατοντάδες άμαχοι νεκροί

Πόσοι άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την εισβολή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ

Τουλάχιστον 351 άμαχοι έχει επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στις 24 Φεβρουαρίου και άλλοι 707 τραυματίστηκαν, αν και οι πραγματικοί αριθμοί των θυμάτων είναι πιθανότατα «σημαντικά υψηλότεροι», ανακοίνωσε σήμερα μια αποστολή του ΟΗΕ για την καταγραφή των θυμάτων της εισβολής.

Οι περισσότερες απώλειες αμάχων προκλήθηκαν από εκρηκτικά όπλα σε μία ευρεία περιοχή πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδισμών από βαρύ πυροβολικό και συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης, αλλά και από βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές, τόνισαν οι παρατηρητές από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Η Ύπατη Αρμοστεία εκτιμά ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι σημαντικά υψηλότερος, ειδικά σε εδάφη που ελέγχονται από την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, καθώς η λήψη πληροφοριών από ορισμένες τοποθεσίες όπου διεξάγονται έντονες εχθροπραξίες καθυστερεί και πολλές αναφορές περιμένουν ακόμη να επιβεβαιωθούν».

Η αποστολή ανέφερε ότι εκατοντάδες εικαζόμενες απώλειες αμάχων στην πόλη Βολνοβάκα - όπου γίνονταν προσπάθειες για να ανοίξει ένας ασφαλής διάδρομος απομάκρυνσης αμάχων καθώς ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την πόλη - δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

