Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ακρίβεια “καλπάζει” σε όλη την Ευρώπη

Από τις τιμές στην ενέργεια, μέχρι και το ράφι των σούπερ μάρκετ, η άνοδος των τιμών θα συνεχιστεί με ακόμη πιο γοργούς ρυθμούς, υποστηρίζουν οι ειδικοί.

Τα πάντα στο καλάθι της νοικοκυράς σε όλη την Ευρώπη θα γίνουν πιο ακριβά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λένε Ευρωπαίοι ειδικοί για το εμπόριο, «Η σύγκρουση στην Ουκρανία θα αυξήσει την πίεση για αύξηση των τιμών ακόμη περισσότερο», λένε εμπειρογνώμονες του κλάδου του λιανεμπορίου.

«Η αύξηση των τιμών της ενέργειας και του κόστους logistics που προκλήθηκε από τον πόλεμο θα γίνει αισθητή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων - με κάθε αγορά στο σούπερ μάρκετ», εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου της Κολωνίας για την Έρευνα Λιανικής (IFH), Μπόρις Χέντε.

Οι τιμές θα αυξάνονται ακόμη περισσότερο από ό,τι μέχρι πρόσφατα. «Αυτό θα είναι μια πρόκληση – ειδικά για τις κοινωνικά μειονεκτούσες οικογένειες».

Ο εμπειρογνώμονας σε θέματα εμπορίου, Ρόμπερτ Κέσλερ από την εταιρεία έρευνας αγοράς GfK, συμμερίζεται την ίδια άποψη, «Η σύγκρουση θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση για αύξηση των τιμών».

Η παγκόσμια αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε και από τον πόλεμο, καθιστά ακριβότερη την παραγωγή πολλών προϊόντων, από το ψωμί ως τα απορρυπαντικά.

Σε όλη την Ευρώπη οι τιμές στο εμπόριο τροφίμων ήταν ήδη σε αύξηση πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη κοντά στο 6%. Οι τιμές των τροφίμων στην παγκόσμια αγορά -σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη- έχουν αυξηθεί κατά 28% από τον περασμένο χρόνο.

Ο δείκτης τιμών, ο οποίος απεικονίζει τα τρόφιμα με τις περισσότερες συναλλαγές παγκοσμίως, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011 στις 125,7 μονάδες κατά μέσο όρο, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO ) τον Ιανουάριο.

