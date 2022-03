Οικονομία

Phishing: Πέμπτη παγκοσμίως η Ελλάδα στις ψηφιακές επιθέσεις

Τι αναφέρεται στην έκθεση «Outseer Fraud and Payments Report Q4 2021» για τις ηλεκτρονικές απάτες στη χώρα μας



Στην 5η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τις περισσότερες ψηφιακές επιθέσεις «ηλεκτρονικού ψαρέματος» (phishing) κατατάσσεται η χώρα μας, γεγονός που αποδεικνύει πως οι εγχώριες επιχειρήσεις, οι οργανισμοί αλλά και οι πολίτες βρίσκονται πολύ συχνά στο στόχαστρο ψηφιακών απειλών.

Σύμφωνα με την έκθεση «Outseer Fraud and Payments Report Q4 2021», που δημοσιοποίησε η ομάδα του Atlas VPN και την οποία αναδημοσιεύει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), οι κυβερνοεγκληματίες κατευθύνουν το 7% των απειλών phishing σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι ο «νούμερο ένα» στόχος για τις επιθέσεις phishing παγκοσμίως είναι οι ΗΠΑ.

Οι κυβερνοεγκληματίες κατηύθυναν στις ΗΠΑ το 21% όλων των επιθέσεων phishing το γ΄ τρίμηνο του 2021. Οι ΗΠΑ απειλούνται περισσότερο από το phishing, καθώς οι εισβολείς ελπίζουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εταιρικούς λογαριασμούς, διαδίδοντας περαιτέρω το κακόβουλο λογισμικό. Στο μεταξύ, στη δεύτερη θέση της λίστας με τις πλέον πληττόμενες από το phishing χώρες βρίσκεται η Ισπανία, την οποία στόχευσε το 14% των επιθέσεων phishing παγκοσμίως το γ΄ τρίμηνο του 2021.

Οπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ, οι καμπάνιες ηλεκτρονικού ψαρέματος στην Ισπανία στόχευαν τους οδηγούς με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που τους ενημέρωναν για υποτιθέμενα πρόστιμα, ενώ στην πραγματικότητα θα κατέβαζαν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή, εάν έκαναν «κλικ» στον κακόβουλο σύνδεσμο. Την ίδια στιγμή, στη Νότια Αφρική καταγράφηκε το 12% των απειλών phishing που πραγματοποιήθηκαν το γ΄ τρίμηνο του 2021, ενώ οι επιτιθέμενοι στόχευσαν τις Φιλιππίνες στο 9% των επιθέσεων phishing παγκοσμίως.

Πλήγματα από το phishing δέχθηκαν και ο Καναδάς και η Ολλανδία, με 6% των συνολικών επιθέσεων να πλήττει την κάθε χώρα. Η ίδια έκθεση διαπιστώνει ότι σχεδόν οι μισές από τις ψηφιακές απάτες (45%) το γ΄ τρίμηνο του 2021 μιμούνταν δημοφιλή brands για να εκπληρώσουν τους κακόβουλους στόχους τους.

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου δημιουργούν διαδικτυακό περιεχόμενο προσποιούμενοι ότι είναι γνωστές μάρκες, ελπίζοντας να ξεγελάσουν τους ανθρώπους, ώστε να παραιτηθούν από τα προσωπικά τους στοιχεία. Η έκθεση, που αναδημοσιεύει ο ΣΕΠΕ, αποκαλύπτει ότι το Facebook, η Microsoft και ο γαλλικός χρηματοοικονομικός όμιλος Credit Agricole ήταν οι πιο συχνά αντιγραφόμενες μάρκες το α΄ εξάμηνο του 2021.

