Όμικρον 2: Σπάνια η λοίμωξη για όσους νόσησαν με την αρχική μετάλλαξη

Εγείρεται το ερώτημα εάν το Όμικρον BA.2 μπορεί να ξεφύγει από τη φυσική ανοσία που αποκτήθηκε μετά από μόλυνση με το Όμικρον BA.1.







Η μετάλλαξη Όμικρον κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνει κυρίαρχη μετάλλαξη του κορονοϊού σχεδόν σε όλο τον κόσμο, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της. Ωστόσο, το συγκεκριμένο στέλεχος φέρει πολυάριθμες μεταλλάξεις, μεταξύ αυτών και την Όμικρον 2, που σχετίζονται με αυξημένη μεταδοτικότητα και ανοσολογική διαφυγή.

Μάλιστα, πρόσφατα η μετάλλαξη Όμικρον χωρίστηκε σε τέσσερις υπο-παραλλαγές με βάση γονιδιωματικές διαφορές, ιδίως μεταξύ των στελεχών Όμικρον BA.1 και BA.2 του κορονοϊού. Με την αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 λόγω των υπο-παραλλαγών BA.1 και BA.2 της Όμικρον, έχει παρατηρηθεί μεγάλος αριθμός επαναμολύνσεων μετά από προηγούμενη νόσηση.

Αυτό το γεγονός εγείρει το ερώτημα εάν το Όμικρον BA.2 μπορεί να ξεφύγει από τη φυσική ανοσία που αποκτήθηκε μετά από μόλυνση με το Όμικρον BA.1. Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη σχετική προ-δημοσίευση των M. Stegger και συνεργατών (doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.19.22271112).

Οι ερευνητές ανέλυσαν μια υπο-ομάδα ατόμων με διαθέσιμα κλινικά στοιχεία σε βάση δεδομένων από τη Δανία με πάνω από 1,8 εκατομμύρια περιστατικά COVID-19 που διαγνώστηκαν κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ 22 Νοεμβρίου 2021 και 11 Φεβρουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα άτομα με δύο θετικά δείγματα σε μεσοδιάστημα τουλάχιστον 20 ημερών αλλά λιγότερο των 60 ημερών. Συνολικά καταγράφηκαν 1739 περιπτώσεις επαναλοίμωξης. Από τις 263 περιπτώσεις επαναλοίμωξης με στοιχεία αλληλούχισης του ιού, καταγράφηκαν 47 περιπτώσεις COVID-19 λόγω του Όμικρον BA.2 μετά από προηγούμενη λοίμωξη με το Όμικρον BA.1.

Επιπλέον, καταγράφηκαν 140 περιπτώσεις COVID-19 λόγω του Όμικρον BA.2 μετά από προηγούμενη λοίμωξη με το Δέλτα. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν νέα, ανεμβολίαστα άτομα με ήπια νόσο που δε έχρηζε νοσηλείας ούτε οδήγησε στο θάνατο.

Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι η επαναλοίμωξη με το Όμικρον BA.2 σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη λοίμωξη με το Όμικρον BA.1 είναι σχετικά σπάνιο γεγονός αλλά μπορεί να συμβεί. Σύμφωνα με τη Sarah Otto, εξελικτικό βιολόγο στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολούμπια στο Βανκούβερ του Καναδά, εάν το στέλεχος Όμικρον BA.2 επικρατήσει σε μια κοινότητα λίγο μετά το στέλεχος Όμικρον BA.1, η ανοσία που προσφέρει η Όμικρον BA.1 και/ή ο αναμνηστικός εμβολιασμός πιθανότατα θα προστατεύσει από την έξαρση του κύματος Όμικρον BA.2.

