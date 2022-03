Κόσμος

Ουκρανία - Μπλίνκεν: Επικοινωνία με Πεκίνο και Βαρσοβία

Τι συζήτησαν για την κρίση στην Ουκρανία, τη στάση της Πολωνίας στον πόλεμο και την αντίδραση της Κίνας στην εισβολή



Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε σήμερα με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας σε μία πολωνική πόλη, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τα οποία έχουν διασχίσει εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, από την εκδήλωση της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Ο Μπλίνκεν σχολίασε θετικά τον ρόλο της Πολωνίας που είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αντίδρασή της στις ρωσικές ενέργειες.

Η Πολωνία φιλοξενεί περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες, με τους περισσότερους από τους μισούς να έχουν φτάσει κατά τις πρόσφατες εβδομάδες.

“Η Πολωνία κάνει σημαντική δουλειά, αντιμετωπίζοντας αυτή την κρίση… Σε μεγάλο βαθμό έχει εξυπηρετήσει τη βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας προς την Ουκρανία” δήλωσε ο Μπλίνκεν σε μία κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό υπουργό των Εξωτερικών Ζμπίγκνιου Ράου στην πόλη Ρζεσζόφ.

Ο Μπλίνκεν επισκέφτηκε επίσης, τα σύνορα μεταξύ της Πολωνίας και της Ουκρανίας, συναντώντας πρόσφυγες, σε ένα εγκαταλειμμένο εμπορικό κέντρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως κέντρο υποδοχής για εκατοντάδες πρόσφυγες, με πρόχειρα κρεβάτια εκστρατείας να έχουν στηθεί μπροστά από τα άδεια καταστήματα.



Ο αριθμός των προσφύγων μπορεί να αυξηθεί στα 1,5 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, από τα 1,3 εκατομμύρια που έχει περάσει στην Πολωνία μέχρι τώρα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Στο μεταξύ, ο Μπλίνκεν συνομίλησε σήμερα με τον Κινέζο υπουργό των Εξωτερικών Γουάνγκ Γι σχετικά με τον “προαποφασισμένο, απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας,” όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου των Εξωτερικών.

“Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επεσήμανε ότι ο κόσμος παρακολουθεί για να δει ποια κράτη ορθώνουν το ανάστημά τους για τις βασικές αρχές της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και της κυριαρχίας” ανέφερε ο εκπρόσωπος Νεντ Πράις σε μία ανακοίνωσή του.

“Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο κόσμος δρα ενωμένος για να αποκηρύξει και να αντιδράσει κατά της ρωσικής επιθετικότητας, διασφαλίζοντας ότι η Μόσχα θα πληρώσει υψηλό τίμημα” πρόσθεσε ο Πράις.

