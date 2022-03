Κόσμος

Ουκρανία - έκκληση Ζελένσκι: Ζητά από την Ευρώπη αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στο Σώμα.

Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Ουκρανία, με το ανηλεές ρωσικό σφυροκόπημα να έχει στοιχίσει τη ζωή εκατοντάδων αμάχων, σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια «απεγνωσμένη έκκληση» στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης να παράσχουν στη χώρα του αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με Αμερικανούς γερουσιαστές.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στο Σώμα.

«Αυτά τα αεροσκάφη χρειάζονται πολύ. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την κυβέρνηση να διευκολύνει τη μεταφορά τους», πρόσθεσε ο Σούμερ στην ανακοίνωσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Μαριούπολη: Πότε θα ξεκινήσει η απομάκρυνση των αμάχων

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος

Κορονοϊός - Άρση μέτρων: Μάσκες τέλος στους εξωτερικούς χώρους