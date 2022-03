Κόσμος

Ουκρανία - Κίεβο: Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν ψυχιατρική κλινική

Τι δήλωσε περιφερειακός κυβερνήτης. Πόσοι ασθενείς βρίσκονται μέσα στην κλινική

Ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο μιας ψυχιατρικής κλινικής στην πόλη Μποροντιάνκα στην περιοχή του Κιέβου της Ουκρανίας, όπου βρίσκονται μέσα 670 άτομα, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεκσέι Κουλέμπα σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν ξέρουμε πώς να απομακρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς να τους βοηθήσουμε», είπε ο Κουλέμπα. «Τους τελειώνουν το νερό και τα φάρμακα», είπε.

«Πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες, χρειάζονται συνεχή βοήθεια... πολλοί από αυτούς είναι κατάκοιτοι για χρόνια».

