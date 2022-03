Κόσμος

Ουκρανία: Η Μόσχα ξανάρχισε την επίθεση στη Μαριούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα το απόγευμα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ίγκορ Κονατσένκοφ.

Ο ρωσικός στρατός ξανάρχισε την «επίθεση» αφού αναβλήθηκε η απομάκρυνση των αμάχων από τις δύο πολιορκημένες πόλεις στη νοτιοανατολική Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων είναι και η Μαριούπολη.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα το απόγευμα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ίγκορ Κονατσένκοφ.

«Λόγω της επιφυλακτικότητας της ουκρανικής πλευράς να ασκήσει επιρροή στους εθνικιστές ή να παρατείνει την "κατάπαυση του πυρός", οι επιχειρήσεις ξανάρχισαν από τις 18.00, ώρα Μόσχας» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα το μεσημέρι ότι όλα οδεύουν βάσει σχεδίου στην Ουκρανία και ότι ο ρωσικός στρατός θα εκπληρώσει τους στόχους του στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Συμπλήρωσε πως η Μόσχα θα θεωρήσει αντίπαλη οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, έναν ισχυρισμό του Κιέβου που το ΝΑΤΟ έχει απορρίψει.

«Θα θεωρήσουμε οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, ως συμμετοχή στην ένοπλη σύγκρουση οποιασδήποτε χώρας το έδαφος της οποίας, θα δημιουργούσε απειλή για τους στρατιώτες μας», είπε για μια πιθανή «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας».

Τόνισε επίσης ότι δεν σκοπεύει να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη Ρωσία.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χαρακτήρισε σήμερα το μεσημέρι «σπαρακτική» την κατάσταση στη Μαριούπολη, όπου η απομάκρυνση των αμάχων κατοίκων διεκόπη, καλώντας τα μέρη να προστατεύσουν τους αμάχους στην Ουκρανία, είτε υπάρχουν και λειτουργούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι είτε όχι.

Ωστόσο, η απομάκρυνση των κατοίκων της Μαριούπολης, ενός στρατηγικού ουκρανικού λιμανιού που περικυκλώνεται από ρωσικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους, διεκόπη λόγω πολλαπλών ρωσικών παραβιάσεων της εκεχειρίας, κατήγγειλε το δημαρχείο της πόλης νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή που τουλάχιστον 351 άμαχοι έχει επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στις 24 Φεβρουαρίου και άλλοι 707 τραυματίστηκαν, αν και οι πραγματικοί αριθμοί των θυμάτων είναι πιθανότατα «σημαντικά υψηλότεροι», ανακοίνωσε σήμερα μια αποστολή του ΟΗΕ για την καταγραφή των θυμάτων της εισβολής.

Οι περισσότερες απώλειες αμάχων προκλήθηκαν από εκρηκτικά όπλα σε μία ευρεία περιοχή πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδισμών από βαρύ πυροβολικό και συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης, αλλά και από βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές, τόνισαν οι παρατηρητές από το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μηταράκης στον ΑΝΤ1: η στήριξη των προσφύγων είναι μαραθώνιος

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες νεκρά πουλιά

Πόλεμος στην Ουκρανία - κατάπαυση πυρός: συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς οι Ρώσοι