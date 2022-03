Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βοήθεια “μαμούθ” από τις ΗΠΑ

Τι συζήτησαν Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές υποσχέθηκαν σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν 10 δισεκ. δολάρια για να βοηθήσουν την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος από την πλευρά του επανέλαβε το αίτημά του να σταλούν στη χώρα του μαχητικά ρωσικής κατασκευής.

«Θα αποδεσμεύσουμε γρήγορα αυτά τα 10 δισεκ. δολάρια για να βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό σε οικονομικό και ανθρωπιστικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας», είπε ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας, ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ, σύμφωνα με μια καλά πληροφορημένη πηγή.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί γερουσιαστές και βουλευτές συμμετείχαν σε αυτήν τη συνομιλία που έγινε μέσω του Zoom. «Είμαστε ενωμένοι για να στηρίξουμε την Ουκρανία», είπε από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Στιβ Ντέινς μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Πρέπει να εγκρίνουμε αυτή τη βοήθεια των 10 δισεκ., που θα είναι εν μέρει ανθρωπιστική, εν μέρει στρατιωτική», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι ζήτησε να ενισχυθούν οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να απαγορευτούν οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου και να αποκλειστεί η Μόσχα από το σύστημα των πιστωτικών καρτών Visa και Mastercard.

Έκανε επίσης έκκληση στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης να του παραχωρήσουν αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής «και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε η κυβέρνηση να διευκολύνει αυτή τη μεταφορά», ανέφερε ο Σούμερ σε μια ανακοίνωσή του.

«Υπάρχουν διαθέσιμα αεροσκάφη σε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ, τα οποία οι Ουκρανοί ξέρουν να τα πιλοτάρουν, όμως προφανώς οι ΗΠΑ αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter. «Ας τους δώσουμε όλα τα αεροπλάνα και όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρειάζονται», συνέχισε, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ είχε δηλώσει την περασμένη Κυριακή ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG, που οι Ουκρανοί πιλότοι ξέρουν πώς να τα χειριστούν, όμως οι χώρες που τα διαθέτουν, όπως η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία στη συνέχεια αντιμετώπισαν με επιφύλαξη αυτήν την πρόταση.

Δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η Ουάσινγκτον στη «μεταφορά» των αεροσκαφών αυτών. Θα μπορούσε ενδεχομένως να διευκολύνει τη συναλλαγή ή ίσως να αντικαταστήσει τα μαχητικά που οι σύμμαχοί της θα παραχωρήσουν στην Ουκρανία.

