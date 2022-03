Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου – Άρης: “Τρένο” οι γηπεδούχοι

Οι Ροδίτες ήταν εμφανώς ανώτεροι με τους Θεσσαλονικείς να προβάλλουν αντίσταση μόνο στο πρώτο ημίχρονο.

Την τρίτη διαδοχική νίκη του στην Α1 Ανδρών/Basket League, πανηγύρισε ο Κολοσσός στη Ρόδο, με τους «θαλασσί» να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 10-5 και να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την εδραίωση τους στην τετράδα. Η ομάδα του Ηλία Καντζούρη επικράτησε με 77-64 του Άρη, για την 16η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Θεσσαλονικείς στην 9η ήττα τους σε 15 αγώνες.

Με 23 λάθη και απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας (21/55, 38% στα σουτ εντός πεδιάς και 16/22 βολές), ο εξαιρετικός Άρης του πρώτου ημιχρόνου, έχασε τη διάρκεια του στην επανάληψη, βλέποντας τον Κολοσσό να εξασφαλίζει στο 26΄ μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (54-44), μετά από τρίποντο του Φλόιντ και ελέγχοντας το ρυθμό να μην απειλείται στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Με τους Θεσσαλονικείς, μάλιστα, να τα έχουν... σπάσει από την περιφέρεια και να μην αποδίδουν στην άμυνα, οι «θαλασσί» καθάρισαν την υπόθεση νίκη στο 38΄, με τον Μομίροφ να εκτελεί από τα 6.75, να διαμορφώνει το 72-62 και να «γκρεμίζει» όποια όνειρα είχαν οι φιλοξενούμενοι για ανατροπή...

Κορυφαίος των νικητών ο Σον Μίλερ με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ από τον Άρη των απουσιών (Κέλι, Ουίλιαμς, Σιδηροηλίας, Σχίζας) προσπάθησαν οι Άντονι Κόβαν (24π.), Ολίβιερ Χάνλαν (20π.), αλλά ήταν απελπιστικά μόνοι για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 34-32, 58-52, 77-64

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάρδαρης, Σταματόπουλος, Θεονάς

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Καντζούρης): Μομίροφ 14 (4), Γουίλιαμς 10 (2), Μίλερ 17, Χατζηδάκης 4, Ποτ 10, Ξανθόπουλος 1, Μαργαρίτης 5, Φλόιντ 8 (1), Σλαφτσάκης 8.

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Τζούστον 2, Κάουαν 24 (2), Καμάρας 9 (2), Νετζήπογλου 2, Χάνλαν 20 (2), Πουλιανίτης, Πετανίδης, Λόκετ 5, Κώττας 2.

