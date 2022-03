Οικονομία

Ουκρανία - ΔΝΤ: Η κλιμάκωση του πολέμου θα έχει καταστροφικές συνέπειες

Για τι προειδοποίησε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς θα κινηθεί η παγκόσμια οικονομία αν κλιμακωθεί ο πόλεμος

Μια κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα είχε «καταστροφικές» οικονομικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο, προειδοποίησε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Εκτός από τον ίδιο τον πόλεμο, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία θα έχουν επίσης «ουσιαστική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία και τις χρηματαγορές, με παράπλευρες συνέπειες για άλλες χώρες», σημειώνει το Ταμείο. «Οι οικονομικές συνέπειες είναι ήδη πολύ σοβαρές», πρόσθεσε.

Η άνοδος της τιμής της ενέργειας και των πρώτων υλών γενικότερα, με το πετρέλαιο να πλησιάζει πλέον τα 120 δολάρια το βαρέλι, εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετώπιζε όλος ο κόσμος βγαίνοντας από την πανδημία.

«Η αύξηση των τιμών θα έχει συνέπειες για όλον τον κόσμο, ιδίως για τα φτωχότερα νοικοκυριά, για τα οποία οι δαπάνες για ενέργεια και τρόφιμα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό» του προϋπολογισμού τους.

Όσον αφορά την ίδια την Ουκρανία, είναι «ήδη σαφές» ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά αυξημένο κόστος το οποίο συνδέεται και με την ανοικοδόμηση των κτιρίων και των υποδομών που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

Το ΔΝΤ σημείωσε ότι η κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια που ζήτησε η Ουκρανία από τις 25 Φεβρουαρίου ανέρχεται στο 1,4 δισεκ. δολάρια. Το αίτημα αυτό ενδέχεται να υποβληθεί επισήμως την επόμενη εβδομάδα στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου.

