Μίνα Αρναούτη: Αποκάλυψε πόσα εκατοστά είναι το στήθος της μετά τις πλαστικές

Μία «αποκάλυψη» έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μίνα Αρναούτη.





Η νεαρή δημοσιογράφος αποκάλυψε στο Instagram πόσες πλαστικές έχει κάνει στο στήθος της, αλλά και το... μέγεθός του



Η νεαρή κοπέλα που έγινε γνωστή στην Ελλάδα, καθώς βρισκόταν στο τροχαίο, που κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη, μοιράζεται συχνά πληροφορίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Πρόσφατα, έκανε με το κοινό της ένα Q&A και ένας από τους φίλους της της έκανε μία... αδιάκριτη ερώτηση.

Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε για το μέγεθος του στήθους της.

«Πόσα cc είναι το στήθος σου;», τη ρώτησε.

Η Μίνα Αρναούτη χωρίς να διστάσει, αποκάλυψε όχι μόνο το μέγεθός του, αλλά και το πόσες επισκέψεις έκανε στον πλαστικό της χειρουργό για να το αποκτήσει.

«Είναι 450cc!! Δηλαδή DD. Αρκετά μεγάλο! Είπα να μου βάλουν αυτό που μου ταιριάζει και του έδωσαν και κατάλαβε. Πέρα από την πλάκα να κάνετε έρευνα, πριν κάνετε επεμβάσεις, γιατί εγώ χρειάστηκε να κάνω τρεις επεμβάσεις για να διορθώσω το λάθος», έγραψε.