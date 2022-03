Κόσμος

Ουκρανία: O Πολωνός ''σωσίας'' του Πούτιν φοβάται για την ζωή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πολωνός σωσίας του Ρώσου προέδρου, μέχρι και πριν λίγο καιρό απολάμβανε την ομοιότητά του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.



Για την ζωή του φοβάται ο ''σωσίας'' του Βλαντιμίρ Πούτιν, Σλόβεκ Σόμπολα ύστερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Πολωνός σωσίας του Ρώσου προέδρου, μέχρι και πριν λίγο καιρό απολάμβανε την ομοιότητά του, όμως τα πράγματα για εκείνον έχουν αλλάξει κατά πολύ. Ο 53χρονος Πολωνός, τα τελευταία οκτώ χρόνια ταξίδευε στις ΗΠΑ, στην Αγγλία ακόμα και στο Χονγκ-Κονγκ εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μοιάζει με τον ρώσο πρόεδρο, όμως πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει.

''Φοβάμαι ύστερα από τη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία''

Όπως αναφέρει ο ίδιος μιλώντας στη New York Post, εξηγεί πως ο κίνδυνος για τη ζωή του είναι μεγάλος. ''Πριν τον πόλεμο, δεν φοβόμουν για την ασφάλειά μου στον δρόμο, αλλά τώρα φοβάμαι, γιατί στο Βρότσλαβ υπάρχει αρκετός κόσμος από την Ουκρανία που ζει και εργάζεται εδώ'', δήλωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: ''Υπάρχουν πολλές φορές που αυτοί οι άνθρωποι μου έχουν πει ότι μοιάζω με τον Πούτιν και τώρα λόγω του πολέμου φοβάμαι λίγο πως θα εκνευριστούν και θα γίνουν επιθετικοί όταν με δουν''.

Ο Πολωνός αναφέρθηκε στον πόλεμο και στον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο λέγοντας πως δεν υπάρχει τίποτα καλό από όλο αυτό και πως δεν γίνεται για τα χρήματα. Μάλιστα συμπλήρωσε πως έδειχνε σεβασμό στον Πούτιν όμως αυτό έχει αλλάξει πλέον, κυρίως γιατί έχει βλάψει πολύ κόσμο. ''Σε αυτήν την κατάσταση του πολέμου, εγώ είμαι με την Ουκρανία, πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουν'', δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις λίγες στιγμές που η ομοιότητά του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν τον έκανε να μην νιώθει και τόσο άνετα: "Μερικές φορές όμως γίνεται κάπως άβολο όλο αυτό, καθώς μπορεί να είμαι με την οικογένειά μου σε διακοπές και να έρχονται να με αγγίζουν, να μου λένε οτι μοιάζω με τον Πούτιν και να ζητούν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί μου".

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: θρίλερ με τον θάνατο μέλους της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου

Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στην θάλασσα

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: η αποθήκη της φρίκης και το σχέδιο του δράστη (εικόνες)