Πόλεμος στην Ουκρανία: Δραματική έκκληση από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

SOS των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για την Μαριούπολη. «Διψάνε και πεινάνε».

Είναι «επιτακτική ανάγκη» να εκκενωθεί τάχιστα η Μαριούπολη, η ουκρανική πόλη που πολιορκείται από τον ρωσικό στρατό και τους συμμάχους του επειδή η ανθρωπιστική κατάσταση είναι «καταστροφική», σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Στη Μαριούπολη η κατάσταση είναι καταστροφική και επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα», είπε ο Λοράν Λιγκοζάτ, ο συντονιστής της μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Ουκρανία.

«Σήμερα, δεν υπάρχει πια νερό. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται τρομερά να βρουν πόσιμο νερό. Δεν υπάρχει πια ηλεκτρικό, δεν υπάρχει θέρμανση. Τα τρόφιμα αρχίζουν να λείπουν, τα καταστήματα είναι άδεια», είπε ο Λιγκοζάτ, από το Λβιβ όπου βρίσκεται, στη δυτική Ουκρανία.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα διέθεταν προσωπικό σε αυτό το λιμάνι των 450.000 κατοίκων πριν από τη ρωσική εισβολή, την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχουν ακόμη ομάδες τους εκεί, αλλά είναι μπλοκαρισμένες εδώ και αρκετές ημέρες. Έπειτα από πολυήμερο βομβαρδισμό, η Ρωσία ανακοίνωσε το πρωί ότι προχωρά σε κατάπαυση του πυρός και ανοίγει ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να φύγουν οι άμαχοι που έχουν παγιδευτεί στη Μαριούπολη και τη γειτονική Βολνοβάχα, που επίσης πολιορκείται.

Όμως στη συνέχεια οι Ουκρανοί ανέβαλαν την εκκένωση, λέγοντας ότι η κατάπαυση του πυρός παραβιάζεται από τους Ρώσους, κάτι που οι τελευταίοι διέψευσαν. «Εδώ και αρκετές ημέρες, απλούστατα τίποτα δεν μπαίνει και δεν βγαίνει από την πόλη», είπε ο Λιγκοζάτ, καλώντας όλες τις εμπόλεμες πλευρές να επιτρέψουν στους πολίτες να φύγουν. «Είναι επιτακτική ανάγκη, αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος, που θα έπρεπε να υπάρχει σήμερα αλλά δεν άνοιξε επειδή δεν τηρήθηκε η κατάπαυση του πυρός, να εφαρμοστεί πολύ γρήγορα ώστε να μπορέσουν οι πολίτες, οι γυναίκες και τα παιδιά, να φύγουν από την πόλη», επέμεινε.

