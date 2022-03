Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι κατέλαβαν την Μποροντιάνκα, πολιορκούν την Μαριούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές ώρες στην Μαριούπολη. Ο ρωσικός στρατός επιχειρεί να καταλάβει φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού στρατηγικής σημασίας έξω από το Κίεβο. Τη Δευτέρα ο τρίτος γύρος συνομιλιών.

Συνεχίζεται για 11η ημέρα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τους Ρώσους να πολιορκούν το Κίεβο, τη Μαριούπολη και το Χάρκοβο. Μάλιστα σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Κρατικής Διοίκησης του Κιέβου, Ολεκσέι Κουλέμπα, η πόλη Μποροντιάνκα, βορειοδυτικά του Κιέβου έχει «καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς».

«Δεν υπάρχει νερό και ηλεκτρικό ρεύμα εκεί… Δεν υπάρχει Μποροντιάνκα. Έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Το κέντρο της πόλης είναι απλά φρικιαστικό. Η Μποροντιάνκα βρίσκεται υπό την επιρροή των ρωσικών στρατευμάτων- ελέγχουν αυτόν τον οικισμό», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το CNN.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WThEBIUoul



???? #StandWithUkraine ???? pic.twitter.com/bF6vg0ubC1 — Ministry of Defence ???? (@DefenceHQ) March 5, 2022



Ουκρανία: Ο στρατός εκτιμά ότι οι Ρώσοι σκοπεύουν να καταλάβουν υδροηλεκτρικό φράγμα νότια του Κιέβου

Ο στρατός της Ουκρανίας προειδοποίησε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν να κυριεύσουν φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού στρατηγικής σημασίας νότια της πρωτεύουσας, του Κιέβου. Το γενικό επιτελείο διευκρίνισε ότι στο στόχαστρο των ρωσικών στρατευμάτων βρίσκεται πλέον το φράγμα Κάνιβ, που απέχει κάπου 150 χιλιόμετρα νότια του Κιέβου, στον ποταμό Ντνίπρο.

Μέχρι στιγμής ο ρωσικός στρατός έχει καταστρέψει, πλήξει ή καταλάβει αρκετές ενεργειακές υποδομές-κλειδιά στην Ουκρανία, ανάμεσά τους το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Ευρώπης στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν επίσης να διεισδύσουν σε νοτιοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας. Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή ήχησαν αρκετές φορές οι σειρήνες της αεράμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν επίσης να προελάσουν προς τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κιέβου, πάντα κατά τον ουκρανικό στρατό. Στο Κοζελέτς, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου, παρατηρήθηκαν κινήσεις ισχυρών δυνάμεων με βαρύ οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτήρων ρουκετών.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν το Κίεβο, τη Χαρκίβ (ανατολικά) και τη Μικολάιφ (νότια). Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε χθες ότι από την έναρξη του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου στην περιφέρεια της Χαρκίβ έχουν σκοτωθεί 194 άνθρωποι, ανάμεσά τους 126 άμαχοι. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατον να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Για «ανθρωπιστικό αποκλεισμό» κάνει λόγο ο δήμαρχος της Μαριούπολης

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο δήλωσε σε τηλεοπτικό δίκτυο της Ουκρανίας ότι οι κάτοικοι της πόλης έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με «ανθρωπιστικό αποκλεισμό» καθώς στερούνται πλέον όλες τις βασικές υπηρεσίες.

Τα ρωσικά στρατεύματα έκοψαν και 15 γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης και η Μαριούπολη δεν έχει ρεύμα εδώ και πέντε ημέρες. Ο κόσμος υποφέρει από το κρύο στα σπίτια καθώς οι μονάδες που παρέχουν θέρμανση λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεν λειτουργούν επίσης τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, εξήγησε.

Ήδη προτού ξεσπάσει ο πόλεμος η βασική γραμμή ύδρευσης της Μαριούπολης είχε πρόβλημα και αφού ξέσπασε η σύρραξη σταμάτησε η υδροδότηση από εφεδρικές πηγές, συνέχισε. Κατήγγειλε πως ο ρωσικός στρατός ενήργησε με ιδιαίτερη μεθοδικότητα για να κόψει όλες τις υπηρεσίες στην πόλη και να εντείνει την πίεση στους κατοίκους.

Κατηγόρησε επιπλέον τις ρωσικές δυνάμεις πως άνοιξαν πυρ εναντίον λεωφορείων που θα μετέφεραν εκτός της πόλης μέσω του λεγόμενου ανθρωπιστικού διαδρόμου που οργανώθηκε χθες. Από τα πενήντα λεωφορεία που είχαν γεμάτες δεξαμενές καυσίμων απομένουν μόλις είκοσι, πρόσθεσε ο κ. Μποϊτσένκο και προειδοποίησε «μπορεί να μην έχουμε κανένα λεωφορείο όταν επιτραπεί ξανά η απομάκρυνση» αμάχων.

Κάλεσε να ανοίξει εκ νέου ο ανθρωπιστικός διάδρομος για να μπορέσουν να φύγουν οι ηλικιωμένοι και τα γυναικόπαιδα. Οι πληροφορίες που έδωσε ο δήμαρχος είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ζελένσκι: Πολεμήστε για την ελευθερία σας, για την Ουκρανία

Νέο μήνυμα προς τον λαό της Ουκρανίας έστειλε με διάγγελμά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε από τους πολίτες και τους στρατιώτες να πολεμήσουν με όλες τις δυνάμεις τους και να μην παραδώσουν τη χώρα στον εχθρό.

«Πολεμήστε για τα δικαιώματά σας. Πολεμήστε για την ελευθερία σας, για την Ουκρανία, μαζί με την Χερσώνα, το Μπερντιάνσκ, το Κίεβο και μαζί με όλες τις ουκρανικές πόλεις που εκτιμούν τη ζωή και δεν φοβούνται. Ουκρανοί! Σε όλες τις πόλεις μας, όπου εισέβαλε ο εχθρός, περάστε στην επίθεση. Βγείτε στους δρόμους. Πρέπει να πολεμάμε κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, η οποία αναρτήθηκε στο Facebook, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Όταν δεν έχεις πυροβόλο όπλο αλλά σου απαντούν με πυροβολισμούς και δεν τρέχεις… Αυτός είναι ο λόγος που η κατοχή είναι προσωρινή. Ο λαός μας -οι Ουκρανοί- δεν υποχωρούν. Δεν παραδίδονται» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Πούτιν προειδοποιεί: Η Ουκρανία θα πάψει να υπάρχει αν οι αρχές στο Κίεβο δεν αλλάξουν πολιτική

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατέστησε σαφές το Σάββατο ότι η κυβέρνησή του θα θεωρήσει αυτόματα μέρος που εμπλέκεται στον πόλεμο οποιαδήποτε χώρα τυχόν αποπειραθεί να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία, αίτημα που έθεσε πολύ πιεστικά το Κίεβο αλλά το NATO και οι ΗΠΑ απέρριψαν.

«Ακούμε ότι χαρακτηρίζεται αναγκαίο να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στον ουκρανικό εναέριο χώρο. Όμως είναι αδύνατο να γίνει αυτό από την ουκρανική επικράτεια, είναι δυνατό μόνο από το έδαφος γειτονικών χωρών», σημείωσε ο κ. Πούτιν.

Ξεκαθάρισε κατόπιν πως οποιοδήποτε μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση θα εκλαμβανόταν από τη Μόσχα «ως συμμετοχή στην ένοπλη σύρραξη κάθε χώρας» το έδαφος της οποίας θα χρησιμοποιείτο για να «δημιουργηθεί απειλή για τους στρατιωτικούς μας».

Επιπλέον, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να πάψει να υπάρχει ως κράτος αν οι αρχές στο Κίεβο δεν αλλάξουν πολιτική.

«Οι σημερινές (σ.σ. ουκρανικές) αρχές πρέπει να κατανοήσουν ότι εάν συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, θα θέσουν υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη του ουκρανικού κράτους. Και αν συμβεί αυτό, θα φέρουν ακέραιη την ευθύνη», διεμήνυσε ο ένοικος του Κρεμλίνου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε με έκδηλη οργή την Παρασκευή την άρνηση του NATO να επιβληθεί ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού στην Ουκρανία για να εξουδετερωθούν οι πολύ πιο ισχυρές δυνατότητες της Ρωσίας στους αιθέρες.

Οι δυτικές χώρες απέρριψαν το αίτημα, εξ ορισμού περίπλοκο ως προς την εφαρμογή, εξηγώντας πως θα ήγειρε κίνδυνο να εμπλακούν σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο στρατός της οποίας εισέβαλε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Μπάιντεν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν για την οικονομική υποστήριξη της Ουάσινγκτον στο Κίεβο και τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

«Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου, είχα νέα συνδιάλεξη με τον @POTUS (σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ). Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε ζητήματα ασφαλείας, την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία και τη συνέχιση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω Twitter.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συνδιάλεξη, διευκρινίζοντας πως έγινε χθες Σάββατο και διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 6, 2022

Τη Δευτέρα ο τρίτος γύρος συνομιλιών

Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, όπως ανέφεραν το Σάββατο ουκρανικές πηγές, μεταξύ των οποίων και ένας Ουκρανός διαπραγματευτής.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 40 σημεία

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια την Κυριακή