Σταϊκούρας: κάνουμε το καλύτερο εφικτό για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο υπουργός Οικονομικών, ανέφερε μεταξύ άλλων τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα επώδυνες για την ελληνική οικονομία, επιτείνοντας ένα ήδη αρνητικό κλίμα στο μέτωπο του πληθωρισμού, που επηρεάζει αρνητικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο αντίποδα αυτής της ζοφερής κατάστασης, η κυβέρνηση επιχειρεί να βρει αποτελεσματικά εργαλεία προκειμένου να αμβλύνει, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις για το σύνολο της οικονομίας.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, μέσω της τηλεοπτικής συχνότητας του Alpha, τη χορήγηση «επιταγής ακρίβειας» σε ένα σημαντικό αριθμό πολιτών, με τις λεπτομέρειες να καθορίζονται μέσα στον μήνα, όταν και θα υπάρχει καλύτερη δημοσιονομική εικόνα.

Την ίδια ώρα όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας «η ελληνική κυβέρνηση κάνει ήδη, και θα συνεχίσει να κάνει, το καλύτερο εφικτό για να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της ακρίβειας»

Σχετικά με την επίδοση της οικονομίας, αναφορικά με το ύψος της ανάπτυξης που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο 8,3%, ο υπουργός τονίζει ότι «η ελληνική οικονομία, με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για το 2021, εμφάνισε μεγάλη ανθεκτικότητα και επέδειξε ισχυρή και βιώσιμη δυναμική». Ωστόσο αναφέρει ότι «όλα αυτά "θολώνουν" από το νέο -παγκόσμιο- περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Περιβάλλον που απαιτεί ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση, σύνεση και αποφασιστικότητα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, με βασικό χαρακτηριστικό την τεράστια αύξηση -κυρίως- του ενεργειακού κόστους, η ελληνική κυβέρνηση κάνει ήδη, και θα συνεχίσει να κάνει, το καλύτερο εφικτό για να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της ακρίβειας».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει ότι η κυβέρνηση:

* Θα συνεχίσει να επιδοτεί λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου.

* Μειώνει -περαιτέρω- τον ΕΝΦΙΑ, ώστε να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, κυρίως των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων.

* Θα αυξήσει, για 2η φορά εφέτος, γενναία αλλά ρεαλιστικά, τον κατώτατο μισθό.

* Προχωρά τις επόμενες εβδομάδες, ανάλογα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τον δυνητικό δημοσιονομικό χώρο, στην έκτακτη στήριξη αδύναμων συμπολιτών μας.

* Τέλος, αναζητά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νέες "γραμμές άμυνας", για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνηση πάντως δίνουν μεγάλο βάρος στη συνδρομή από τον ΕΕ και στην ανάληψη κοινής δράσης απέναντι στα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβειας. Δεν είναι τυχαίο, πάντως, που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση προς την Κομισιόν, η οποία και έγινε αποδεκτή για την συγκρότηση Ταμείου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, τόνισε στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Alpha «έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις για να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή γραμμή άμυνας απέναντι στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Δεν ξέρω ακόμα ποια μορφή θα πάρει αυτή. Πιστεύω σίγουρα, όμως, ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα από την Ευρώπη να έχουμε μια πρόσθετη στήριξη, γιατί απλούστατα η κρίση αυτή αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο την Ελλάδα».

Τέλος να σημειωθεί ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία από όλες τις πλευρές διότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες και σημειώνουν ότι οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να αποτέλεσμα σωστής ανάλυσης και στοχευμένων παρεμβάσεων προκειμένου να υπάρξει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

