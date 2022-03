Κόσμος

“Πρωινοί Τύποι” - Μάζης: η Τουρκία έκανε τη “μπλόφα του αιώνα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ιωάννης Μάζης μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για τα σχέδια του Πούτιν στην Ουκρανία, τον ρόλο τις Τουρκίας και τις κυρώσεις που θα έπρεπε να έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα για την εισβολή στην Κύπρο.

O Ιωάννης Μάζης μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και για τον ρόλο της Άγκυρας.

Ο καθηγητής, τόνισε αρχικά τη «μπλόφα του αιώνα» της Τουρκίας με το κλείσιμο των Δαρδανελίων. «Εκείνο που προσφέρει το κλείσιμο των Δαρδανελίων είναι σε άλλα πλοία, μη παρακτίων χωρών να μπουν μέσα. Άρα σε ποιους απαγορεύει την είσοδο; Στα ΝΑΤΟικά σκάφη».

Στη συνέχεια αναφέρει πως κυρώσεις θα έπρεπε να έχουν επιβληθεί και στην Τουρκία και ότι Αθήνα και Λευκωσία θα πρέπει να τονίσουν την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία με την εισβολή στην Κύπρο, κατοχή και δημιουργία ψευδοκράτους, όπως η Ρωσία.

Όσον αφορά το πλάνο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ι. Μάζης εκτιμά πως ο Πούτιν ενδιαφέρεται να κατακτήσει τον Ουκρανικό χώρο, βεβαίως να δημιουργήσει ένα περίκλειστο κράτος στην Ουκρανία, καταλαμβάνοντας όλες τις ακτές της Αζοφικής και του Ευξείνου Πόντου και να ενώσει αυτό το πέταλο με την Υπερδνειστερία αλλά να ανταλλάξει το υπόλοιπο κομμάτι της Ουκρανίας για να ικανοποιήσει τους όρους του όπως η αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας.»

Ο καθηγητής αναφέρει ακόμη πως ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να κατασκευάσει τη νέα Ουκρανία, με ένα καθεστώς ομοσπονδίας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 40 σημεία

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια την Κυριακή