Οικονομία

Ενέργεια: Οι εξελίξεις σε τιμές και επάρκεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα γίνει με το κόστος και την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού της αγοράς.

Νέες εξελίξεις στη διασφάλιση επάρκειας ενεργειακού εφοδιασμού της αγοράς και τη συγκράτηση της επιβάρυνσης των καταναλωτών αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση αλλά και η ΕΕ συνολικά προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο, περιλαμβανομένου και του σεναρίου για διακοπή εφοδιασμού με ρωσικό αέριο που δεν θεωρείται πάντως το πλέον πιθανό παρά μόνο, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, «στην περίπτωση που η Μόσχα αποφασίσει να κόψει κάθε δεσμό με την ΕΕ».

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια, πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι την προηγούμενη εβδομάδα το ελληνικό σύστημα ανταποκρίθηκε στο αίτημα της βουλγαρικής εταιρείας διαχείρισης του δικτύου για παροχή αερίου με αντίστροφη ροή από το σημείο εισόδου του Σιδηρόκαστρου, ενώ σημαντικές (πάνω από 90 γιγαβατώρες) ήταν και οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από το ελληνικό σύστημα προς τις διασυνδεδεμένες χώρες.

Επί του παρόντος οι εισαγωγές φυσικού αερίου από όλες τις διαθέσιμες πηγές -και από τη Ρωσία- συνεχίζεται κανονικά ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΣΦΑ την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται η εκφόρτωση 140.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα. Ακολουθούν άλλα δύο φορτία, 70.000 και 40.000 κ.μ. την Παρασκευή και τη Δευτέρα.

Οι εφεδρείες του ελληνικού συστήματος πέρα από τις αποθήκες ΥΦΑ της Ρεβυθούσας περιλαμβάνουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του αγωγού ΤΑΡ και την Τουρκία καθώς και τη δυνατότητα λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 1.800 μεγαβάτ, με καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ. Αποφασιστικός θα είναι και ο ρόλος των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, οι οποίες -όπως διευκρινίζουν πηγές της επιχείρησης- μπορούν να λειτουργήσουν ως μονάδες βάσης καθώς δεν έχουν τεχνικά τη δυνατότητα, όπως οι μονάδες φυσικού αερίου, να αυξομειώνουν την παραγωγή τους για να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του δικτύου και τις διακυμάνσεις της παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών (δυνατότητα ευελιξίας έχουν οι μονάδες φυσικού αερίου και τα υδροηλεκτρικά). Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για βλάβες που θα έθεταν τις μονάδες επί αρκετές ημέρες εκτός λειτουργίας.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, αυτήν την εβδομάδα αναμένεται η ανακοίνωση της νέας εργαλειοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των καταναλωτών από τις αυξήσεις τιμών. Κατά τις πληροφορίες, η εργαλειοθήκη θα επαναλαμβάνει τις συστάσεις για επιδοτήσεις των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων που απειλούνται από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους ενώ δεν θα αποκλείει κρατική παρέμβαση στη διαμόρφωση των τιμών για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών.

Η τιμή του φυσικού αερίου άγγιξε την Πέμπτη στο ολλανδικό Χρηματιστήριο τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ την Παρασκευή ξεπέρασε και αυτό το όριο φθάνοντας μέχρι και τα 212 ευρώ. Στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας η τιμή για το ηλεκτρικό εκτοξεύθηκε την Παρασκευή στα 362,22 ευρώ ανά μεγαβατώρα, που είναι ιστορικά η δεύτερη υψηλότερη ενώ για το Σάββατο υποχώρησε κατά 5% στα 344,74 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Μάζης: η Τουρκία έκανε τη “μπλόφα του αιώνα” (βίντεο)

Φωτιά σε εκκλησία (βίντεο)

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”