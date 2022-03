Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: δεν θα δώσουμε τη χώρα μας στον εχθρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε νέο του μήνυμα ο Ουκρανός πρόεδρος καλεί τον Ουκρανικό λαό να βγει στην επίθεση.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται και τη Ρωσία να προσπαθεί να καταλάβει κομβικές πόλεις, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έστειλε ένα νέο μήνυμα στον Ουκρανικό λαό, με το οποίο ζητά να ενωθούν οι περιοχές να ενωθούν και να προστατέψουν την Ουκρανική γη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ουκρανοί! Σε όλες τις πόλεις μας, όπου εισέβαλε ο εχθρός, προχωρήστε στην επίθεση. Βγείτε στους δρόμους. Πρέπει να παλεύουμε κάθε φορά που έχουμε μια ευκαιρία. Οι Ουκρανοί δεν θα δώσουν τη χώρα τους σε έναν εχθρό και θέλω να επαινέσω όλους όσους αντιστέκονται και πιστεύουν σε αυτόν τον αγώνα».

Στη συνέχεια απευθύνεται στην περιοχή του Ντονμπάς και καλεί τους κατοίκους να πολεμήσουν μαζί τους:

«Όταν δεν έχεις όπλο, αλλά σου απαντούν με πυροβολισμούς και δεν τρέχεις… Αυτός είναι ο λόγος που η κατάληψη είναι προσωρινή. Ο λαός μας δεν κάνει πίσω. Κάθε μέτρο της ουκρανικής γης μας που ανακτάται από διαμαρτυρίες είναι ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα προς τη νίκη. Σε όλους όσους μπορούν να μας ακούσουν, που η μνήμη τους δεν έχει σβήσει από την προπαγάνδα, που δεν τους έκλεισε τα μάτια ο φόβος, που η ψυχή τους δεν παραμορφώθηκε από τον κυνισμό — Πολέμησε. Παλέψτε για τα δικαιώματά σας! Για την ελευθερία σας, για την Ουκρανία! Μαζί με την Χερσώνα, μαζί με το Μπερντιάνσκ, μαζί με το Κίεβο και όλες τις υπόλοιπες ουκρανικές πόλεις που εκτιμούν τη ζωή και δεν φοβούνται τίποτα.

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς πιστέψατε ότι η Ουκρανία σας μισεί. Υποτίθεται ότι θα σας επιτεθεί. Υποτίθεται ότι θα σας καταστρέψει. Οι ψεύτες στη ρωσική τηλεόραση μιλούν γι’ αυτό κάθε μέρα. Ψεύτες. Είναι δουλειά τους να σου λένε ψέματα κάθε μέρα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι το πεπρωμένο σου.

Σας είπαν ότι καταστρέφουμε πόλεις. Κοιτάξτε το Χάρκοβο. Το Τσερνίβιν… Μας σκότωναν. Σκότωναν παιδιά. Το έκαναν μπροστά στα μάτια σας. Προστάτευστε τον εαυτό σας! Διαφορετικά, θα πάρει και τη ζωή σας. Τα σπίτια σας».





Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 40 σημεία

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”

Φονικός ανεμοστρόβιλος στις ΗΠΑ