Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Στον εισαγγελέα ο δράστης - Η σοκαριστική ομολογία του

Οι μαρτυρίες για ακραίες συμπεριφορές και οι αναρτήσεις για τον Χίτλερ του καθ' ομολογίαν δράστη του τετραπλού φονικού.

Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθεί ο 60χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε το ζευγάρι στην Ανδραβίδα και τα δύο παιδιά τους, ο οποίος ισχυρίστηκε το έκανε επειδή του χρωστούσαν ενοίκια.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, πατέρας δύο παιδιών, είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο διέμενε η οικογένεια. Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για έναν άνδρα σκληρό, ο οποίος είχε πολλές φορές στο παρελθόν επιδείξει ακραίες συμπεριφορές. Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, ο 60χρονος παλιότερα είχε πυροβολήσει έναν συγχωριανό του άνευ ουσιαστικού λόγου.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα, λόγω κάποιων οικονομικών δυσκολιών, το ζευγάρι είχε φτάσει να χρωστά κάποια ενοίκια στον δράστη. Ο 60χρονος γι αυτό τον λόγο καβγάδιζε συχνά και έντονα με τον δολοφονηθέντα.

Η αποθήκη και οι λάκκοι για τα πτώματα

Σε μία αποθήκη έσυρε τα άψυχα σώματα των θυμάτων του, ώστε να τα βάλει στο τρέιλερ και να τα εξαφανίσει.

Υπενθυμίζεται ότι σε σημείο κοντά στον τόπο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, εντοπίστηκαν σκαμμένοι λάκκοι, μεγάλοι σε μέγεθος. Είναι πολύ πιθανό ο δράστης, να σχεδίαζε να θάψει εκεί τις σορούς, τις οποίες είχε σκοπό να μεταφέρει στους αυτοσχέδιους «τάφους», με το τρέιλερ.

«Α ρε Χίτλερ, αναστήσου να ξαναδουλέψουν οι φούρνοι»

Ερωτηματικά για το αν κρύβονται «ρατσιστικά κίνητρα» πίσω από το έγκλημα στην Ανδραβίδα προκαλούν αναρτήσεις του 60χρονου, μέσω των οποίων χαρακτηρίζει «τέρατα» τους Ρομά και «λιποτάκτες» ή «κατασκόπους» τους μετανάστες από τη Συρία.

«Ρωτάει το παιδάκι. Τι είναι γύφτος Απαντάω. Τέρας με μορφή ανθρώπου. Ξαναρωτάει. Τα τέρατα τα σκοτώνουμε. Απαντάω. Αυτούς δεν μπορούμε να τους πειράξουμε. Αυτός ο π*** ο Σημίτης έκανε νόμους υπέρ τους για να πάρει την ψήφο τους. Α ρε Χίτλερ. Αναστήσου να ξαναδουλέψουν οι φούρνοι», έγραψε σε μία ανάρτησή του στο Facebook.

