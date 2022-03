Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα κατάπαυση πυρός για την απομάκρυνση αμάχων

Μέχρι πότε θα μπορέσουν να απομακρυνθούν οι άμαχοι από την περιοχή της Μαριούπολης.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε καθεστώ πολέμου για 11η ημέρα μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

Από εχθές γίνεται μία προσπάθεια απομάκρυνσης του άμαχου πληθυσμού ιδιαίτερα από τη Μαριούπολη, με τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, που όπως κατήγγειλαν οι Ουκρανοί, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ καθώς η ρωσικές δυνάμεις έσπασαν την εκεχειρία.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, μιας στρατηγικής σημασίας πόλης στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει σήμερα στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) νέα επιχείρηση για την απομάκρυνση των αμάχων.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τις 10:00 ως τις 21:00, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Η απομάκρυνση των αμάχων θα ξεκινήσει στις 12:00» , ανάφεραν οι δημοτικές αρχές στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι θα δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος προς την πόλη Ζαπορίζια, που απέχει οδικώς περίπου τρεις ώρες.

Χθες Σάββατο μια αντίστοιχη προσπάθεια χρειάστηκε να εγκαταλειφθεί λόγω των παραβιάσεων της εκεχειρίας, για τις οποίες Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν.

Η Μαριούπολη, η οποία υπό κανονικές συνθήκες έχει περίπου 450.000 κατοίκους, είναι περικυκλωμένη από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο δήλωσε σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο χθες Σάββατο ότι οι κάτοικοι της έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με «ανθρωπιστικό αποκλεισμό» καθώς στερούνται πλέον όλες τις βασικές υπηρεσίες.

Τα ρωσικά στρατεύματα έκοψαν και τις 15 γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης και η Μαριούπολη δεν έχει ρεύμα εδώ και πέντε ημέρες. Ο κόσμος υποφέρει από το κρύο στα σπίτια καθώς οι μονάδες που παρέχουν θέρμανση λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεν λειτουργούν επίσης τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, εξήγησε.

Ήδη προτού ξεσπάσει ο πόλεμος η βασική γραμμή ύδρευσης της Μαριούπολης είχε πρόβλημα και αφού ξέσπασε η σύρραξη σταμάτησε η υδροδότηση από εφεδρικές πηγές, συνέχισε.

