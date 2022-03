Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επαφές Δένδια σε Λονδίνο και Βιέννη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιους θα συναντηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Το πρόγραμμα του.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστρία προκειμένου να συναντηθεί με υψηλούς αξιωματούχους των δυο χωρών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 7 Μαρτίου, στο Λονδίνο, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με την Βρετανίδα ομόλογό του Λιζ Τρας (Liz Truss).

Την Τρίτη 8 Μαρτίου, ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στη Βιέννη όπου αναμένεται να συναντηθεί με τη γενική γραμματέα του ΟΑΣΕ, Χέλγκα Μαρία Σμιτ (Helga Maria Schmid).

Στη συνέχεια, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αυστριακό ομόλογό του Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ (Alexander Schallenberg), ενώ θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας και δηλώσεις στον Τύπο γύρω στις 16.30 (ώρα Ελλάδας).

Κατόπιν, ο υπουργός Εξωτερικών πρόκειται να συναντηθεί με την πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, Ρέντι Βάγκνερ (Rendi Wagner), καθώς και με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Αυστριακού Κοινοβουλίου, Ράινχολντ Λοπάτκα (Rheinhold Lopatka).

Στις ανωτέρω συναντήσεις οι συνομιλίες θα εστιάσουν στις εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας μετά τη ρωσική επίθεση, στο συντονισμό ενεργειών στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, καθώς και σε περιφερειακά ζητήματα, όπως οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βιέννη ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Αυστρίας και Έξαρχο Ουγγαρίας Αρσένιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Μνημόσυνο για τα τρία παιδιά υπό το βλέμμα της Αστυνομίας (εικόνες)

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα κατάπαυση πυρός για την απομάκρυνση αμάχων