Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράλληλα το Σάββατο επικοινώνησαν για τρίτη φορά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ συνομίλησε για τρίτη φορά από το Σάββατο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε εκπρόσωπός του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει από τον Μπένετ να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στην κρίση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ταξίδεψε μυστικά χθες στη Μόσχα και είχε μια συνομιλία διάρκειας άνω των 2,5 ωρών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προτού να αναχωρήσει στη συνέχεια για το Βερολίνο, όπου συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν στη διάρκεια της οποία συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν πως "η στρατιωτική επιχείρηση" στην Ουκρανία θα σταματήσει μόνο αν οι Ουκρανοί σταματήσουν να πολεμούν και μόνο αν οι απαιτήσεις της Μόσχας ικανοποιηθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Τόνισε εκ νέου ότι η στρατιωτική επιχείρηση, όπως χαρακτηρίζει η Μόσχα την εισβολή της στην Ουκρανία, εξελίσσεται βάσει σχεδίου.

Πρόσθεσε πως ελπίζει πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα κρατήσουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση και θα λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα.

Συμπλήρωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο με την Ουκρανία και ξένους εταίρους.

Από την πλευρά του ο Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο για άμεση κατάπαυση του πυρός, άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων και υπογραφή συμφωνίας ειρήνης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Μάζης: η Τουρκία έκανε τη “μπλόφα του αιώνα” (βίντεο)

Φωτιά σε εκκλησία (βίντεο)

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”