Καραμπόλα δεκάδων αυτοκινήτων στην Εγνατία Οδό

Καραμπόλα με εμπλοκή πενήντα αυτοκινήτων. Εγκλωβισμένοι οδηγοί και τραυματίες. Κλειστό τμήμα της Εγνατίας Οδού.

Κλειστή παραμένει η Εγνατία οδός στο τμήμα από Βέροια προς Πολύμυλο Κοζάνης, από καραμπόλα αυτοκινήτων λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην καραμπόλα ενεπλάκησαν αρχικά πέντε αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια έπεσαν πάνω σε αυτά και πολλά άλλα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στην καραμπόλα έχουν εμπλακεί πάνω από 50 αυτοκίνητα, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν 3- 4 εγκλωβισμένοι επιβάτες που έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Ήδη προς την περιοχή κατευθύνονται δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε άντρες από την Πυροσβεστική υπηρεσία της Κοζάνης για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Πηγή: ΕΡΤ Κοζάνης

