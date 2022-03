Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα.

Δεκάδες νέοι θάνατοι προστέθηκαν και την Κυριακή στην μακάβρια λίστα των θυμάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 9.213 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 3.169 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 996.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαϊας

Ευβοίας

Ηλείας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Πέλλας

Ρεθύμνου

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χανίων

Η κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

