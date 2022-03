Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Διπλωματικές πηγές: “Δεν υπάρχει ενημέρωση για χτύπημα στο προξενείο στη Μαριούπολη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασύλληπτες εικόνες από τις περιοχές που μαίνονται οι μάχες στην Ουκρανία.

Την ώρα που πολλές πόλεις στην Ουκρανία βιώνουν τον τρόμο του πολέμου, με τη Ρωσία να βομβαρδίζει πόλεις-"κλειδιά", μία είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου, σχετικά με βομβαρδισμό στο κτίριο του Ελληνικού Προξενείου στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για χτύπημα εναντίον του κτιρίου του ΟΑΣΕ, όπου στεγάζεται το Γενικό Προξενείο στην Μαριούπολη.

Ο Γενικός Πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης είναι καλά στην υγεία του.

O YΠΕΞ, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε με τον Ουκρανό ομόλογό του D.Kuleba ζητώντας την αρωγή των Ουκρανικών αρχών για την ασφάλεια του ???? Γενικού Πρόξενου στη Μαριούπολη, καθώς και για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για εκκένωση.

Είχα σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με την ΓΓ του ΟΑΣΕ Helga Maria Schmid, αναφορικά με τη στέγαση του Γενικού Προξενείου στη Μαριούπολη στο κτίριο του ΟΑΣΕ και τον συντονισμό για την δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από την πόλη. — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2022

Βομβαρδισμοί σε ολόκληρη την Ουκρανία

Ρωσικές ρουκέτες κατέστρεψαν ολοσχερώς το περιφερειακό αεροδρόμιο Βινίτσια, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις για να περικυκλώσει την ουκρανική πόλη Ντνίπρο και στρέφει την ουσιαστική προσοχή της, ώστε να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Facebook, ο Ολεκσέι Ντανίλοφ υψηλόβαθμος αξιωματούχος του τομέα ασφάλειας της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει ακόμη την πρόθεση να προσπαθήσει και να καταλάβει το Κίεβο, είπε ο ίδιος.

Ξεχωριστά, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμιγκάλ δήλωσε ότι η Ουκρανία αναμένει 639 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για την υποστήριξη της οικονομίας της, στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Ιρπίν: Πληροφορίες για νεκρούς αμάχους

Το Ιρπίν φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των βομβαρδισμών αυτή την ώρα, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς αμάχους, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Πολλά βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με τις εικόνες από το σημείο να συγκλονίζουν.

Gruwelijke beelden van de persfotografen @eminsansar (Getty) en @ReutersBarria (Reuters) van voor het Russische oorlogsgeweld vluchtende Oekrainers in #Irpin, buitenwijk in hoofdstad #Kyiv. Op de enige ontsnappingsroute moeten ze dekking zoeken bij zware beschietingen. #Ukraine???? pic.twitter.com/icGoZimZGz — Hans V??S (@voshans) March 6, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Μνημόσυνο για τα τρία παιδιά υπό το βλέμμα της Αστυνομίας (εικόνες)

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”

Έγκλημα στην Ανδραβίδα - ΕΛΑΣ: Το χρονικό της τραγωδίας (εικόνες)