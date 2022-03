Αθλητικά

Ηρακλής: Πρόστιμο για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Ιβανώφειο

Πρόστιμο 15.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΚΑΕ Ηρακλής για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Ιβανώφειο.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000 ευρώ επιβλήθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή και πρόεδρο της ΚΑΕ, Θεόδωρο Δρακόπουλο για παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό στο χθεσινό ντέρμπι μεταξύ Ηρακλή και ΠΑΟΚ στο Ιβανώφειο.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο γήπεδο βρίσκονταν υπεράριθμοι θεατές πολλοί από αυτούς χωρίς μάσκες κάτι που παραβιάζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την Covid-19.

Έτσι, επιβλήθηκε 7.500 ευρώ πρόστιμο, για μη τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θεατών και 7.500 ευρώ πρόστιμο, για μη εκτεταμένη χρήση μάσκας σε αθλητικό χώρο.

Σημειώνεται ότι το Ιβανώφειο χωράει 2.500 κόσμο επομένως με βάση το 50% που έχει ανακοινωθεί για τα γήπεδα θα πρέπει να βρίσκονται σε αυτό 1.250.

Το ντέρμπι διεκόπη προσωρινά και οι υπεύθυνοι ζήτησαν την απομάκρυνση των υπεράριθμων θεατών.

