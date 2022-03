Κόσμος

Πόλεμος στη Ουκρανία: "Παγώνει" και η δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνσης αμάχων

Άκαρπες οι προσπάθειες για την απομάκρυνση άμαχου πληθυσμού από τη Μαριούπολη. Οχυρώνεται το Κίεβο εν όψει της ρωσικής επίθεσης

Η δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων κατοίκων της Μαριούπολης, που είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις και συμμάχους τους, «διεκόπη», ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι η ΔΕΕΣ, η οποία είχε ανοίξει την δίοδο.

«Εν μέσω καταστροφικών σκηνών ανθρώπινων βασάνων στη Μαριούπολη, μια δεύτερη προσπάθεια σήμερα να ξεκινήσει η απομάκρυνση περίπου 200.000 ανθρώπων από την πόλη σταμάτησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Οχυρώνεται το Κίεβο

Ουκρανοί στρατιώτες ενίσχυσαν την άμυνα γύρω από το Κίεβο σήμερα, σκάβοντας χαρακώματα, κλείνοντας δρόμους και επικοινωνώντας με μονάδες πολιτικής άμυνας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις γύρω περιοχές και επιτέθηκαν σε κοντινές πόλεις και χωριά.

Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις και οι πολίτες εθελοντές σκάβουν χαρακώματα, χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη των 3,4 εκατομμυρίων, καθώς οι φόβοι για πλήρη επίθεση εξαπλώνονται.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και έχει επικεντρώσει τις σκληρότερες επιθέσεις της στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, πολιορκώντας πόλεις όπως η Μαριούπολη και το Χάρκιβ με πυρά πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θύματα.

Το Κίεβο έχει γλιτώσει από τις χειρότερες μάχες μέχρι στιγμής, αλλά έντονες μάχες μαίνονται στις γύρω πόλεις και χωριά και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο σήμερα με στρατιωτικά του οχήματα να κινούνται κοντά στην πρωτεύουσα.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που κινηματογραφήθηκε το Σάββατο στην περιοχή του Κιέβου, έδειξε τις προσπάθειες της Ουκρανίας να υπερασπιστεί την πρωτεύουσα, με σωρούς από σάκους άμμου και τσιμεντένιες πλάκες σε έναν κεντρικό δρόμο, ενώ Ουκρανοί στρατιώτες έλεγχαν προσεκτικά τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ένας δρόμος αποκλείστηκε από μεταλλικά αντιαρματικά φράγματα αποκαλούμενος «σκαντζόχοιρος» και στήθηκαν θέσεις πολυβόλων. Βόμβες μολότοφ αναπτύχθηκαν στην άκρη του δρόμου, καθώς οι πολίτες ορκίστηκαν να συμμετάσχουν στη μάχη για την προστασία του Κιέβου.

«Είμαστε εξοπλισμένοι 100%,» είπε ένας στρατιώτης στο βίντεο. Οι θέσεις είναι προετοιμασμένες, τις έχουμε φτιάξει και απλά περιμένουμε να τους αντιμετωπίσουμε... Θα νικήσουμε».

Η Ρωσία αποκαλεί τις ενέργειές της στην Ουκρανία «ειδική επιχείρηση» που δεν έχει σχεδιαστεί για να καταλάβει εδάφη, αλλά να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες του γείτονά της και να συλλάβει αυτούς που θεωρεί επικίνδυνους εθνικιστές.

Στο Ιρπίν, μια πόλη περίπου 25 χλμ βορειοδυτικά του Κιέβου, άνδρες, γυναίκες και παιδιά που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή αναγκάστηκαν να καλυφθούν όταν οι πύραυλοι έπληξαν κοντά, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

Στρατιώτες και κάτοικοι βοηθούσαν ηλικιωμένους να σπεύσουν σε ένα λεωφορείο γεμάτο τρομοκρατημένους ανθρώπους, κάποιοι πανικόβλητοι καθώς περίμεναν να οδηγηθούν σε ασφαλές μέρος.

Οι μάχες οδήγησαν περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία για τις γειτονικές χώρες στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι.

Εκατομμύρια άλλοι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό οδεύουν προς ασφαλή προς το παρόν μέρη της δυτικής Ουκρανίας.

Άνδρες σε μάχικη ηλικία επιστρατεύτηκαν και έλαβαν εντολή να παραμείνουν στη χώρα και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον λαό του να κάνει ό,τι μπορούν για να απωθήσει τους Ρώσους.

Η Κατερίνα Λασκάρι, στέλεχος εταιρείας παραγωγής, εγκατέλειψε την πόλη της, το Κίεβο, αμέσως μετά την έναρξη της εισβολής.

Έφτασε σε ένα μικρό χωριό 50 χιλιόμετρα μακριά, όπου η οικογένειά της έχει ένα σπίτι, και μένει εκεί με τον τρίχρονο γιο της, Σιμόν, την έγκυο αδερφή της, η οποία πρόκειται να γεννήσει σε δύο εβδομάδες και τους γονείς τους .

«Για να πω την αλήθεια, το ζω λες και είναι 10 χρόνια», είπε στο Reuters μέσω Zoom για τις πρώτες 10 ημέρες του πολέμου.

«Φυσικά, είμαι φοβισμένη όπως όλοι, αλλά έχω τόσους πολλούς ανθρώπους για τους οποίους είμαι υπεύθυνη. Είμαι υπεύθυνη για την οικογένειά μου, είμαι υπεύθυνη για την επιχείρησή μου», πρόσθεσε.

«Αλλά για να πω την αλήθεια, νόμιζα ότι θα φοβόμουν ακόμα περισσότερο. Τώρα νιώθω στρατιώτης. Νιώθω ότι έχω πολλή ενέργεια για να πολεμήσω, γιατί ξέρω ότι θα νικήσουμε».

