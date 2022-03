Πολιτική

Ουκρανία: Επικοινωνία Δένδια με τον Ουκρανό ομόλογο

Τι ζήτησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από τον Ουκρανό ομόλογό του

Με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα επικοινώνησε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «O YΠΕΞ Νίκος Δένδιας επικοινώνησε με τον D.Kuleba ζητώντας την αρωγή των Ουκρανικών αρχών για την ασφάλεια του Έλληνα Γενικού Πρόξενου στη Μαριούπολη, καθώς και για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για εκκένωση» αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

