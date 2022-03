Πολιτική

Ουκρανία: Συνάντηση Μπλίνκεν - Μακρόν στο Παρίσι

Σκοπός της συνάντησης είναι ο συντονισμός της κοινής αντίδρασης στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης, συνεχίζοντας το συντονισμό της κοινής αντίδρασης στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις.

Στο μεταξύ, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ καταγράφουν τις σχετικές αναφορές και διασφαλίζουν ότι αρμόδιοι οργανισμοί θα διερευνήσουν την πιθανή διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών δήλωσε επίσης, ότι οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει πολύ αξιόπιστες αναφορές για εσκεμμένες επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία.

