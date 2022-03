Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε η σπείρα που λήστευε χρηματαποστολές

Άμεση ήταν η σύλληψη της συμμορίας που την Τρίτη το πρωί είχε ληστέψει χρηματαποστολή στην πλατεία Βαρνάβα, στο Παγκράτι. Μέσα σε λίγες ώρες η αστυνομία κατάφερε και συνέλαβε πέντε μέλη της σπείρας, ηλικίας 46, 48, 49, 51 και 53 ετών, που είχαν αφαιρέσει ποσό 230.000 ευρώ.

Τα μέλη της συμμορίας συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης στις περιοχές της Ηλιούπολης, του Κορυδαλλού, του Αγίου Δημητρίου και της Παιανίας λίγες ώρες μετά την ληστεία της χρηματαποστολής στο Παγκράτι.

Όπως ανέφερε, ο διοικητής της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγος Πέτρος Τζεφέρης, κατά την παρουσίαση της υπόθεσης, από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 3 ληστείες σε χρηματαποστολές, 2 κλοπές αυτοκινήτων και 2 κλοπές μοτοσυκλετών.

Επιπλέον προέκυψε, ότι ένας εκ των συλληφθέντων το 2012, μαζί με συνεργούς, είχαν διαπράξει δύο ληστείες σε τράπεζα στην Καλαμάτα και σε γραφεία εταιρείας στον Ασπρόπυργο. Στις περιπτώσεις αυτές οι δράστες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς, κατά των οποίων δεν δίστασαν να πυροβολήσουν, προκαλώντας στη πρώτη περίπτωση τον σοβαρό τραυματισμό τριών αστυνομικών, ενώ στη δεύτερη προκάλεσαν φθορές σε περιπολικό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 231.400 ευρώ, 2 πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, 6 πιστόλια, 2 περίστροφα, 2 καραμπίνες, πλήθος φυσιγγίων, πυροκροτητές, εκρηκτικές ύλες και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, κυνηγετικά μαχαίρια, αλεξίσφαιρα, χρονόμετρα, φορητοί ασύρματοι, διαρρηκτικά εργαλεία και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

