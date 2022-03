Ρεάλ Μαδρίτης: Μια “βασίλισσα” 120 ετών

Αθλητικά

Είναι ο σύλλογος που έχει κερδίσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά Κύπελλα και τους περισσότερους διηπειρωτικούς τίτλους στην Ιστορία του ποδοσφαίρου.

Στον αθλητισμό υπάρχουν ημερομηνίες-ορόσημο. Ανάμεσα τους και η 6η Μαρτίου 1902, καθώς τότε, «γεννήθηκε» η πιο διάσημη ομάδα του κόσμου, η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σήμερα συμπληρώνονται 120 χρόνια από την ημέρα που εξελέγη το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Madrid Foot Ball Clu, ξεκινώντας τoν μύθο της στον χώρο του αθλητισμού, λαμβάνοντας στο πέρασμα των χρόνων, ακριβώς εξαιτίας των επιτυχιών της, το χαρακτηρισμό «Βασίλισσα της Ευρώπης».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, που ανήκει και διοικείται αποκλειστικά από τα μέλη της (socios), είναι ο σύλλογος που έχει κερδίσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά Κύπελλα και τους περισσότερους διηπειρωτικούς τίτλους στην Ιστορία του ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό άλλωστε , αναδείχθηκε από τη FIFA στις 23 Δεκεμβρίου 2000, ως ο καλύτερος σύλλογος του 20ού αιώνα.

Εκτός από το Κύπελλο Κυπελλούχων, τα κέρδισε όλα και... πολύ. Τα τρία διαδοχικά Champions League είναι μόνο ένα από τα ρεκόρ που έχει να επιδείξει στην μακρά διαδρομή της.

Συνολικά, το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό με 13 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, 4 Παγκόσμια Κύπελλα, 3 διηπειρωτικά Κύπελλα, 4 Ευρωπαϊκά Σούπερ Κύπελλα, 2 Κύπελλα UEFA, 2 Κύπελλα «Latin», 33 Πρωταθλήματα, 19 ισπανικά Κύπελλα, 12 ισπανικά Σούπερ κύπελλα και 1 Λιγκ Καπ, μεταξύ άλλων. Είναι μια από τις τρεις ομάδες που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ από την πρώτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, μαζί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Μπαρτσελόνα.

Το Santiago Bernabeu, το περίφημο γήπεδό της και το όνομα του οποίου συνδέεται ακριβώς με έναν ιστορικό πρόεδρο, υπήρξε η ποδοσφαιρική σκηνή πολλών εξαιρετικών αγώνων. Σε κοινωνικό επίπεδο, ο σύλλογος συμμετέχει σε δραστηριότητες μέσω του Ιδρύματος Ρεάλ Μαδρίτης. Μαζί με τον σύλλογο είναι δύο πηγές υπερηφάνειας για τους Μαδριλένους.

Επίσης η ομάδα μπάσκετ των Μαδριλένων, έχει κατακτήσει ανάμεσα σε άλλα, 10 Ευρωπαϊκά Κύπελλα (ένα ρεκόρ στο τουρνουά), 35 πρωταθλήματα, 28 Κύπελλα Ισπανίας, 8 ισπανικά Σούπερ Κύπελλα, 5 διηπειρωτικά Κύπελλα, 1 Κόρατς, 3 Σούπερ Κύπελλα Ευρώπης, 1 ULEB και 1 Κύπελλο «Latin», 4 Saporta.

