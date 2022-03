Η Άννα Νετρέμπκο ακύρωσε εμφανίσεις σε Βερολίνο και Νέα Υόρκη

Πολιτισμός

Νωρίτερα, η Κρατική Όπερα του Βερολίνου και η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας, ζήτησαν από τη διεθνούς φήμης Ρωσίδα σοπράνο να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ρωσίδα σοπράνο Άννα Νετρέμπκο ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι «για την ώρα» αποσύρεται από τις συναυλίες. Προηγουμένως, η Κρατική Όπερα του Βερολίνου και η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης της είχαν ζητήσει να αποστασιοποιηθεί από τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διευθυντή της Κρατικής Όπερας του Βερολίνου Ματίας Σουλτς, «η Άννα Νετρέμπκο δεν θα συμμετάσχει στη νέα παραγωγή του έργου "Turandot" τον Ιούνιο του 2022».

Ο κ. Σουλτς διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του ότι η Όπερα είχε ζητήσει από την καλλιτέχνιδα να πάρει σαφείς αποστάσεις από τον παράνομο πόλεμο που διεξάγει η ρωσική κυβέρνηση εναντίον της Ουκρανίας.

«Εκτιμούμε την Άννα Νετρέμπκο ως εξαιρετική καλλιτέχνιδα και συνδεόμαστε μαζί της με μακροχρόνια καλλιτεχνική συνεργασία, αλλά ενόψει αυτού του βάναυσου πολέμου, δεν βλέπουμε δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας. Είναι σημαντικό για εμάς να τονίσουμε ότι οι Ρώσοι καλλιτέχνες θα συνεχίσουν να παίζουν μαζί μας και ότι είναι αυτή τη στιγμή σημαντικό να μην προδικάζουμε, αλλά να ενισχύουμε τη συνοχή στην κοινωνία μας. Σε αυτό το σημείο, η ανεπιφύλακτη συμπάθειά μας εκφράζεται προς όλους όσοι υποφέρουν από αυτή την καταστροφή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Όπερας.

