Κόσμος

Ουκρανία: Ανελέητο το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων

Ποια είναι η κατάσταση στην Ουκρανία και τι αναφέρει ο Ρώσος Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του

Συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» των Ρώσων στο Χάρκοβο, με τις δυνάμεις της Ουκρανίας να ισχυρίζονται πως κατέρριψαν ρωσικό μαχητικό.

Οι Ουκρανοί αναφέρουν πως ακόμα ότι δεν είναι γνωστός ο τύπος του μαχητικού, και μάλλον δεν επέζησε το πλήρωμα, αφού δεν εντοπίστηκε κάποιο αλεξίπτωτο.

Οι Ουκρανοί ανήρτησαν βίντεο, στο οποίο λένε ότι φαίνεται η κατάρριψη του αεροσκάφους.

Another video of an aircraft shot down over Kharkiv https://t.co/xbWczPxZw8 pic.twitter.com/mlnNPrhYq7

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Μόσχα «θα επιτύχει τους στόχους της» στην Ουκρανία «είτε με τη διαπραγμάτευση, είτε με τον πόλεμο», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.





Ο Μακρόν διαπίστωσε ότι «είναι πολύ αποφασισμένος να επιτύχει τους στόχους του», δηλαδή την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας –όπως την αποκάλεσε ο Πούτιν– αλλά και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Κριμαίας και του Ντονμπάς, αιτήματα που είναι «απαράδεκτα για τους Ουκρανούς», σύμφωνα με το Παρίσι.

Ο Πούτιν «αρνήθηκε ότι ο στρατός του βάζει τους αμάχους στο στόχαστρο», σύμφωνα πάντα με το Ελιζέ. Είπε επίσης ότι είναι ευθύνη των Ουκρανών «να αφήσουν να φύγει ο πληθυσμός από τις περικυκλωμένες πόλεις», με τον Μακρόν να του απαντά ότι «ο στρατός που επιτέθηκε ήταν ο ρωσικός» και ότι «δεν έχει λόγο να πιστέψει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες».





Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για μια ενδεχόμενη επίθεση στην Οδησσό και τόνισε ότι είναι σημαντικό να βρεθεί μια διευθέτηση μέσω διαπραγμάτευσης και να προστατευθούν οι ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Πούτιν είπε σήμερα ότι η εκστρατεία στην Ουκρανία συνεχίζεται με βάση το σχέδιο και δεν θα τερματιστεί μέχρι να σταματήσει το Κίεβο να μάχεται.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα συνεργαστεί με τους διεθνείς συμμάχους του ώστε να εξασφαλίσει περισσότερο αμυντικό στρατιωτικό υλικό για να βοηθήσει το Κίεβο.

«Οι ηγέτες συζήτησαν τις κατεπείγουσες ανάγκες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ο πρωθυπουργός ανέλαβε να εργαστεί με τους εταίρους του για να παράσχει περισσότερο αμυντικό εξοπλισμό» σύμφωνα με το κείμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας του Τζόνσον και του Ζελένσκι που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Το σφυροκόπημα του ρωσικού στρατού παραμένει ανηλεές με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να έχει επιβεβαιώσει "αρκετές" επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας στην Ουκρανία και ερευνά άλλες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκαν πολλοί θάνατοι και τραυματισμοί, πρόσθεσε ο Τέντρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

"Οι επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας ή εργαζομένων παραβιάζουν την ιατρική ουδετερότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο", κατήγγειλε ο ίδιος.

Στη σύντομη ανάρτησή του ο Τέντρος δεν αναφέρθηκε ευθέως στη Ρωσία.





