Λαύριο – Λάρισα: Σπουδαίο διπλό για τους Θεσσαλούς

Η Λάρισα μπήκε στην οκτάδα των play off αφήνοντας στην δέκατη θέση τους γηπεδούχους.

«Άλμα» οκτάδας έκανε η Λάρισα με το «διπλό» που πανηγύρισε στην έδρα του Λαυρίου, για την 16η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Φώτη Τακιανού επικράτησε με 91-77 και «στρογγυλοκάθισε» στην 8η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 6-9, καλύπτοντας παράλληλα και τη διαφορά των εννέα πόντων, με τους οποίους είχε ηττηθεί από το Λαύριο στον πρώτο γύρο. Στον αντίποδα, η ομάδα του Χρήστου Σερέλη υποχώρησε στο 5-10, βλέποντας τα πλέι οφ να απομακρύνονται (10η θέση).

Η αστοχία του Λαυρίου από τα 6.75 (2/9 τρίποντα στο α΄ δεκ.) και η κυριαρχία της Λάρισας μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, βοήθησαν τους φιλοξενούμενους να ελέγξουν το ρυθμό και να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +3 (22-25). Οι γηπεδούχοι είχαν ένα ξέσπασμα μέχρι το 15΄, το οποίο μεταφράστηκε σε επιμέρους σκορ 10-2, ανακτώντας το προβάδισμα, αλλά η Λάρισα απάντησε με σερί 0-7, μαζεύοντας τη διαφορά και παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -4 (43-39).

Με το... καλημέρα της τρίτης περιόδου, η Λάρισα πάτησε γκάζι, έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 6-19 για το 49-58 στο 26΄ και με τον Μάριτς να μην έχει αντίπαλο κοντά στο καλάθι εξασφάλισε στο 30΄ μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (58-68). Χωρίς να χάσουν τη διάρκεια τους σε άμυνα και επίθεση, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν στον... επίλογο του αγώνα με +12 (66-78) και δεν κοίταξαν πίσω...

Κορυφαίος των νικητών ο Τζάλεν Χάντσον με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από το Λαύριο προσπάθησε ο Τζάρεντ Σάβατζ με 16.

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 43-39, 58-68, 77-91

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Ζαχαρής, Κατραχούρας

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Βον 9 (1), Σάβατζ 16 (3), Μουράτος 4, Κακλαμανάκης 15, Περσίδης 3 (1), Σάντερς 11, Νικολαΐδης 4, Αμίνου 4, Πηλάβιος, Γουίλιαμς 10 (2), Γερομιχαλός 1, Πίπεν.

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Χάντσον 19 (1), Κρουμπάλι 4, Γκριν 12 (2), Μάριτς 14, Μούντι 14 (1), Τσαϊρέλης 16, Ζάρας 4, Καράμπελας, Παπαντωνίου, Μπέρζινς 8 (2).

