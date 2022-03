Αθλητικά

Άρης – Ολυμπιακός: Του έσπασε το αήττητο στο φινάλε!

Ο σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής Ολυμπιακός, γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Ο Άρης υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στη φετινή Super League. Στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, η ομάδα του Χερμάν Μπούργος επικράτησε με 2-1 των «ερυθρολεύκων» στο «Κλεάνθης Βικελίδης», χάρη στα γκολ των Αμπουμπακάρ Καμαρά (52’), Μπρούνο Γκάμα (79’). Μάλιστα, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς είχε προηγηθεί με τον Γιουσέφ Ελ-Αραμπί (13’), ωστόσο γνώρισε την παρθενική της ήττα.

Μπορεί οι γηπεδούχοι να ήλεγχαν την κυκλοφορία της μπάλας στα πρώτα λεπτά, οι «ερυθρόλευκοι» ωστόσο ήταν αυτοί που προηγήθηκαν. Ο Γκάρι Ροντρίγκες έκανε τη σέντρα, ο Ζοάο Καρβάλιο μπέρδεψε τον Χουλιάν Κουέστα που βρήκε την μπάλα αλλά την έστειλε τον Ελ-Αραμπί, ο οποίος δε λάθεψε για το 0-1. Ένα φάουλ του Χαβιέ Ματίγια (25’) κι ένα σουτ του Χουάν Ιτούρμπε (27’) ήταν η άμεση αντίδραση του Άρη, ωστόσο το γκολ δεν ήρθε. Στο 39’, μάλιστα, ο Κουέστα πρόλαβε και διόρθωσε τα πράγματα προ του Ελ-Αραμπί έπειτα από το λάθος του Γιάκουμπ Μπράμπετς.

Άλλο… ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Το σουτ του Ντάνιελ Μαντσίνι στο 51’ ήταν η προειδοποίηση καθώς στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Καμαρά πήρε την ασίστ του Μπαντού Εντιαγέ και με δυνατό σουτ νίκησε τον Βατσλίκ για το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άργησαν να αντιδράσουν κι όταν το έκαναν, ο Μαντί Καμαρά (71’) απώλεσε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Οκτώ λεπτά αργότερα, οι Θεσσαλονικείς βρήκαν και το γκολ της νίκης με το υπέροχο φάουλ του Γκάμα που είχε περάσει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα.

Το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Μπούργος να κάνει το 3/3 στον πάγκο του Άρη και να οδηγεί τους Θεσσαλονικείς στην πρώτη επιτυχία επί του Ολυμπιακού από τον Απρίλιο του 2010. Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τη διαφορά τους από τον ΠΑΟΚ να μειώνεται στους 12 βαθμούς ενόψει της έναρξης των Play Offf.

Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Κουέστα – Λαλά, Καρβάλιο.

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Σάκιτς, Γκάνεα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ματίγια (90’+2’ Χαϊροβιτς), Εντιαγέ (71’ Γκάμα), Μαντσίνι (71’ Πάλμα), Ιτούρμπε (86’ Ντουκουρέ), Σάσα, Καμαρά (86’ Μπεναλουάν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Μπουχαλάκης (83’ Φαντιγκά), Εμβιλά, Ελ-Αραμπί, Μασούρας, Καρβάλιο (43’ Μ. Καμαρά), Μπα, Λαλά (83’ Βρουσάι), Σισέ, Κίτσος (83’ Ανδρούτσος), Ροντρίγκες (66’ Βαλμπουενά).

