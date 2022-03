Αθλητικά

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: Η “Ένωση” άφησε εκτός play off τους Αρκάδες

Η ΑΕΚ πέτυχε μια εξαιρετικά σημαντική νίκη που ενδεχομένως θα μετρήσει πολύ στο τέλος του πρωταθλήματος.

Με νίκη ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την κανονική σεζόν της Super League, καθώς επικράτησε 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής. Αραούχο (24΄) και Τζαβέλλας (81΄) τα γκολ της Ένωσης, ενώ ενδιάμεσα (56΄) είχε ισοφαρίσει ο Μπαράλες για τον Αστέρα, που με την ήττα του αυτή έμεινε εκτός play off. Όσο για την ΑΕΚ θα εκκινήσει από την 3η θέση, αλλά με μικρή διαφορά από τον 'Αρη (1β.) και τον Παναθηναϊκό (4β.)

Πολύ δυναμικά μπήκε η ΑΕΚ στο ματς πιέζοντας ψηλά και κλέβοντας μπάλες. Ως απόρροια της πίεσης αυτής ήλθε και το προβάδισμα με τον Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος «προειδοποίησε» στο 8΄ όταν ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά το τετ α τετ και άνοιξε το σκορ στο 24΄.

Από κεφαλιά-γύρισμα του Τσούμπερ ο Αργεντινός «τελείωσε» μια δύσκολη φάση και έγραψε το 1-0. Μετά το προβάδισμα η ΑΕΚ έριξε απότομα ρυθμό, επέλεξε να αμυνθεί για να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις, αλλά κάτι τέτοιο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο απόντος του τραυματία Λιβάι Γκαρσία.

Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός ο Αστέρας θα είχε φτάσει στο γκολ, αλλά σε δύο περιπτώσεις οι παίκτες του πραγματοποίησαν... τραγικές επιλογές στην τελική προσπάθεια και έτσι χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες από τον Σίτο στο 30΄ και τον Βαλιέντε στο 37΄.

Οι ευκαιρίες αυτές σε συνδυασμό με τη γενικότερα παθητική στάση της ΑΕΚ από το 25΄ και μετά, έκαναν τους φιλοξενούμενους να πατήσουν καλύτερα στα πόδια τους και στο β΄ ημίχρονο. Κυριάρχησαν στο ξεκίνημα και -τη στιγμή που ο Οφρυδόπουλος ήταν έτοιμος για διορθωτικές κινήσεις- ισοφάρισαν. Ο Ριέρα εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και ο Χερόνιμο Μπαράλες με κεφαλιά έγραψε το 1-1 στο 56΄.

Από πολύ νωρίς ο τεχνικός της ΑΕΚ έριξε στο ματς όσες λύσεις υπήρχαν στον πάγκο, Ανσαριφάρντ, Τάνκοβιτς, Γέβτιτς προσπαθώντας να αλλάξει άμεσα τον ρου του αγώνα. Ο Αστέρας από την άλλη πλευρά, όφειλε να διεκδικήσει τη νίκη καθώς η ισοπαλία δεν ήταν αρκετή για να προκριθεί στα play off.

Σε αυτή η «ρουλέτα» νικήτρια ήταν η ΑΕΚ καθώς ο Γιώργος Τζαβέλλας έδωσε λύση. Από κόρνερ του Γεβτιτς ο βετεράνος στόπερ με πολύ δύσκολη κεφαλιά, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 81΄ και πανηγύρισε το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα της Ένωσης.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Κίτρινες: Σιμόες, Μισελέν, Σιμάνσκι - 'Αλβαρες, Ατιένθα, Βαλιέντε, Μουνάφο

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Τσιντώτας, Μισελέν (90+2΄ Σβάρνας), Μήτογλου, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι, Σιμόες, Χατζισαφί (57΄ Σιμάνσκι), Μάνταλος (57΄ Γέβτιτς), 'Αμραμπατ, Τσούμπερ (68΄ Τάνκοβιτς), Αραούχο (68΄ Ανσαριφάρντ)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Ατιένθα, Χριστόπουλος, Καρμόνα (84΄ Γκαρθία), 'Αλβαρες, Βαλιέντε, Μουνάφο, Σίτο (46΄ Τιλίκα), Ριέρα (69΄ Κρέσπι), Σόνι, Μπαράλες.

